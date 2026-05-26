به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی تا اواخر وقت امروز استان را تحت تاثیر عبور ریز موجی نشان می‌دهد که سبب ابرناکی در اغلب نقاط استان و احتمال بارش خفیف و رعدوبرق در ارتفاعات استان خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود: تا پایان هفته جوی نسبتا پایدار بر استان حاکم خواهد بود که پدیده غالب این ایام غبار صبحگاهی و روند افزایش دما می باشد. شمال خلیج فارس تا اواسط وقت امروز مواج است.