مدیر پایانه شهید سلیمانی مهران گفت: از ساعت ۲۴ شب گذشته تا ساعت ۱۰ صبح امروز، حدود ۱۵ هزار نفر از مرز مهران برای زیارت و شرکت در مراسم عرفه راهی کربلای معلی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «کوخایی» مدیر پایانه شهید سلیمانی مهران گفت: با احتساب این تعداد زائر، مجموع تردد زائران از ابتدای خردادماه تاکنون به نزدیک ۹۰ هزار نفر رسیده است.
وی در ادامه افزود: به منظور تسهیل در تردد زائران، بیش از ۵۰ هزار متر مربع سایهبان، ۱۶ دستگاه آبسردکن و ۲۴ درگاه تردد در مرز مهران پیشبینی و آمادهسازی شده است.