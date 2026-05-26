با توجه به استقبال بازدیدکنندگان و درخواست ناشران، ساعت‌های بازدید نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان کانون پرورش فکری در سه روز تعطیل پایان هفته (۶ تا ۸ خرداد) از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۱ اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی استقبال خانواده‌ها، کودکان و فعالان حوزه نشر کودک و نوجوان از نمایشگاه کتاب، مسئولان برگزاری تصمیم به افزایش ساعت‌های بازدید در روز‌های پایانی هفته گرفتند.

بر این اساس، نمایشگاه در روز‌های ۶، ۷ و ۸ خرداد ۱۴۰۵ به صورت ویژه از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۱ پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

این نمایشگاه از ۳۰ اردیبهشت در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز به کار کرده و تا ۱۲ خرداد ادامه دارد.

در این رویداد فرهنگی، تازه‌ترین آثار حوزه ادبیات کودک و نوجوان از سوی ناشران مختلف عرضه شده و برنامه‌های جنبی متنوعی نیز برای مخاطبان تدارک دیده شده است.

نمایشگاه کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همه روزه تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ میزبان علاقه‌مندان است.