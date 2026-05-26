آمار ثبت‌شده در سامانه جلسات خانگی قرآن کریم نشان می‌دهد در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ تعداد هزار و ۶۱۱ جلسه خانگی قرآن در سراسر کشور به ثبت رسیده که شهرستان دشتستان فارس به ترتیب بیشترین تعداد جلسات ثبت‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس تازه‌ترین آمار منتشرشده از سوی سامانه جلسات خانگی قرآن کریم در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ مجموعاً هزار و ۶۱۱ جلسه خانگی قرآن کریم در سطح کشور ثبت شده است که از این میان، ۶۸۱ جلسه نیز به تأیید نهایی رسیده است.

طبق این گزارش، استان فارس با ثبت ۳۵۱ جلسه خانگی قرآن در رتبه نخست کشور قرار گرفته و پس از آن استان بوشهر با ۲۲۵ جلسه، خوزستان با ۱۳۳ جلسه، چهارمحال و بختیاری با ۱۱۹ جلسه و لرستان با ۹۷ جلسه بیشترین آمار ثبت جلسات را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین استان‌های یزد با ۸۵ جلسه، سمنان با ۸۱ جلسه، آذربایجان غربی با ۷۱ جلسه، گلستان با ۵۸ جلسه و همدان با ۵۷ جلسه در رده‌های بعدی قرار دارند.

بررسی آمار شهرستان‌ها نیز نشان می‌دهد شهرستان دشتستان با ثبت ۲۰۱ جلسه خانگی قرآن در جایگاه نخست قرار گرفته است. شهرستان بروجن با ۱۰۶ جلسه، شیراز با ۱۰۰ جلسه، استهبان با ۶۹ جلسه و رستم با ۶۵ جلسه دیگر شهرستان‌های پیشتاز در این حوزه هستند.

براساس این آمار، شهرستان‌های شاهرود با ۵۱ جلسه، آبادان با ۴۴ جلسه، نقده با ۳۷ جلسه، یزد و ری هر کدام با ۳۵ جلسه و گنبدکاووس با ۳۰ جلسه نیز از جمله مناطق فعال در برگزاری جلسات خانگی قرآن کریم بوده‌اند.

این آمار بیانگر گسترش فعالیت‌های مردمی قرآنی در قالب جلسات خانگی در نقاط مختلف کشور است؛ جلساتی که طی سال‌های اخیر نقش مؤثری در توسعه فرهنگ قرآنی، تقویت انس با کلام وحی و تربیت نسل قرآنی ایفا کرده‌اند.