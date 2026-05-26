۶ انبار سم و کود کشاورزی و ۱۰ انبار دارو‌های گیاهی و ادویه در برخوار مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شهرستان برخوار گفت: در بازدید و نظارت مشترک دستگا‌های استان اصفهان و شهرستان برخوار از انبار‌های سم و کود‌های کشاورزی، ۶ انبار سم و کود کشاورزی و ۱۰ انبار دارو‌های گیاهی و ادویه مهر و موم شد.

رضا علی معصومی افزود: در این بازدید بیش‌از ۱۰۰ تن سم و کود در انبار‌ها کشف و ضبط شد.

وی گفت: هدف از این عملیات، نظارت بر سامانه‌ی جامع انبارها، احراز اصالت کالا، بررسی دقیق فاکتور‌ها و پایشِ فرایندِ توزیعِ نهاده‌های کشاورزی بود تا از رعایت ضوابط قانونی و استاندارد‌های فنی اطمینان حاصل شود.

فرماندار برخوار افزود: در این بازرسی‌ها مواد پاک کننده، برچسب تاریخ و اطلاعات درب سموم کشف و هر ۶ واحد انبار سموم مهر و موم و نمونه‌های مشکوک جهت تعیین اصالت کالا به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.

وی گفت: پرونده این واحد‌ها جهت رسیدگی و صدور حکم قانونی به اداره تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.