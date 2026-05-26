پخش زنده
امروز: -
تندیس دست رهبر شهید در نمایشگاه ایستاده در غبار در اهواز باحضور استاندار خوزستان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان سه شنبه ۵ خرداد در مراسم رونمایی از تندیس دست رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنهای (رضوان الله تعالی علیه) در نمایشگاه «ایستاده در غبار» در جمع خبرنگاران، با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی استان خوزستان، اظهار کرد: امروز از چند اثر رونمایی کردیم که در رأس همه آنها، کار ارزشمندی است که جناب آقای دولتخواه انجام دادهاند.
وی افزود: این اثر با الهام از دست مبارک رهبر شهید حکیم و فرزانه انقلاب که همواره در دیدارهای مختلف، رئوس مطالب را یادداشت و به آنها مراجعه میکردند، خلق شده است. این اثر نشاندهنده سنجیدهگویی، دقت، تمرکز و حکمت در بیان مطالب از سوی مقام معظم رهبری است و تحت عنوان «کلام ماندگار»، یک اثر ماندگار پدید آمده است.
موالی زاده بیان داشت: این نمونهای از هنر متعهد است؛ هنری که برای هنر نیست، بلکه راهی برای گشودن رهای برای انسان به سمت تعالی انسان، ارتقای روحی و بالندگی است. هنرمندان ما در طول جنگ تحمیلی سوم، آثار فاخری پدید آوردند و در کنار مردم، توانستند عظمت حضور مردم، عظمت روحی انقلاب، حرکت مردمی و مقاومت و ایستادگی در برابر نیروهای اهریمنی را به ثبت و ضبط برسانند.
ثبت ملی نقاط ویژه دفاع مقدس در خوزستان
استاندار خوزستان با اشاره به اقدام اداره کل میراث فرهنگی در ثبت ملی برخی از نقاط ویژه دوران دفاع مقدس، گفت: جای جای استان خوزستان از این نقاط بسیار دارد. نباید به سادگی از کنار محلهایی که در آنها زندگی یا عبور میکنیم، بگذریم. نقطهنقطه خوزستان، محل مقاومت و محلی است که شهیدی در آنجا عروج کرده و خون پاک و مطهرش بر زمین ریخته شده است. گفته میشود وقتی وارد استان خوزستان میشوید، با وضو وارد شوید، چون خوزستان پایتخت مقاومت و سرزمین مقدسی است.
موالیزاده ادامه داد: واقعه جهاد در خوزستان را نباید فراموش کنیم که از دیرباز عشایر ما چگونه در مقابل نیروهای متجاوز بریتانیایی ایستادگی کردند. در بلندیهای کوههای زاگرس و در مناطق مختلف، عشایر عرب، لر، بهمئی و بختیاری با برنوهای خود، هلیکوپترها و هواپیماهای دشمن را هدف قرار میدادند. این سرزمین، سرزمین مقاومت است.
دزفول؛ شهری که با ۱۷۶ موشک مقاومت کرد
وی با اشاره به روزهای مقاومت دزفول گفت: دیروز در دزفول بودیم؛ شهری که ۱۷۶ موشک در آن فرود آمد و اصابت کرد و آن همه شهید داد، اما مردم آن شهر را ترک نکردند. امروز روز مسجدسلیمان است و حماسههایی که عزیزان ما در آنجا پدید آوردند. سوم خرداد، روز آزادی خرمشهر قهرمان و چندی پیش، آزادی هویزه قهرمان را گرامی داشتیم. هر نقطه از استان را که نگاه میکنیم، مشحون از چنین آثاری از ایثار و مقاومت است.
ضرورت ایجاد موزه دفاع مقدس در اهواز
استاندار خوزستان با اشاره به برنامهریزی برای ایجاد موزه دفاع مقدس در اهواز اظهار کرد: این آثار باید ثبت و ضبط شود. دوستان عزیز ما، سردار حاجتی و سایر عزیزان، دنبال این هستند که موزه دفاع مقدس را در اهواز ایجاد کنند. من دیروز از موزه دفاع مقدس دزفول بازدید کردم؛ موزهای بسیار خوب و پرمحتوا بود.
موالیزاده در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم همه ما توفیق پیدا کنیم تا در برابر این عظمتی که شهدای ما و در رأس همه آنها، رهبر شهیدمان ایجاد کردند، بتوانیم ادای وظیفه کنیم. هر کس در جای خود؛ مدیر اجرایی با سختکوشی، هنرمند متعهد با خلق آثار فاخر، و هر کس به فراخور مسئولیتی که بر عهده او گذاشته شده است.