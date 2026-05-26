نایب رئیس مجلس گفت: نمایندگان در صحنه هستند و مباحث مختلف مانند گرانی‌ها و تامین کالا‌ها را پیگیری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی نیکزاد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی درباره فعالیت‌های مجلس در ایام جنگ و پس از آتش بس گفت: از روز اول جنگ اعضای هیات رئیسه و نمایندگان بر این نظر بودند که نشست‌های مجلس برگزار شود، اما دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی اجازه برگزاری صحن علنی را ندادند.

وی افزود: البته ذکر این نکته ضروری است که نمایندگان به مسئولیت‌های خود در حوزه‌های انتخابیه و پیگیری مشکلات مردم عمل کردند.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: در این دوره حدود ۱۵۰ نشست کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد همچنین اعضای هیات رئیسه با حضور وزرای نیرو، جهادکشاورزی، ارتباطات، علوم، بانک مرکزی مشکلات را مورد بررسی قرار دادند.

نیکزاد بیان کرد: همه نمایندگان در صحنه هستند و مباحث مختلف مانند گرانی ها، تامین کالا‌ها و ... را پیگیری می‌کنند.