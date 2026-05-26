پخش زنده
امروز: -
نماز عید سعید قربان ساعت ۷:۳۰ دقیقه فردا ششم خرداد به امامت آیت الله فلاحتی در مصلای امام خمینی رشت برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دفتر نماینده مقام معظم رهبری در گیلان و امام جمعه رشت، ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید قربان، تجلیگاه ایثار و بندگی حضرت ابراهیم خلیلالله (ع)، اعلام کرد: نماز عید سعید قربان، با حضور مردم ولایتمدار و مومن گیلان، ساعت ۷:۳۰ دقیقه فردا چهارشنبه، ۶ خرداد ۱۴۰۵، به امامت آیتالله فلاحتی نماینده ولیفقیه در گیلان و امام جمعه رشت، در مصلای امام خمینی این شهر برگزار خواهد شد.
از عموم مردم مؤمن و خداجوی رشت دعوت میشود تا با حضور پرشور خود در صفوف به هم پیوسته، شکوه بندگی و همبستگیِ مردم دیار میرزا کوچکخان را بار دیگر به نمایش بگذارند.