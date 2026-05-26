به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمدجواد عزتی وظیفه‌خواه، رئیس سازمان داوطلبان، با اشاره به اهمیت پاسداشت مقام شامخ شهدا و ایثارگران گفت: طرح نیابت، تکریم خانواده‌های محترم شهدا و جانبازان معزز در جمعیت هلال احمر در سطح تمامی استان‌های کشور اجرا شد، تلاش کردیم ضمن سرکشی به منازل ایثارگران، خدمات متنوع درمانی، بهداشتی، رفاهی، اجتماعی و عمرانی را به آنان ارائه دهیم.

عزتی وظیفه‌خواه در تشریح عملکرد این طرح در هفته هلال ۱۴۰۵ افزود: با همت و مشارکت بی‌دریغ داوطلبان و نیکوکاران در سراسر کشور، در مجموع هزار و ۵۸۴ مورد بازدید از منازل خانواده‌های شهدا و جانبازان انجام گرفت. در این مسیر، ۶ هزار و ۹۰۷ نفر از داوطلبان فعال جمعیت مشارکت کردند که نتیجه این همراهی، ارائه خدمات حمایتی و داوطلبانه به ۱۰ هزار و ۱۴۳ نفر از جامعه هدف بود؛ همچنین در راستای رسیدگی به نیاز‌های معیشتی و بهداشتی این عزیزان، ۳ هزار و ۷۴ بسته حمایتی تهیه و میان خانواده‌های هدف توزیع شد.

رئیس سازمان داوطلبان در پایان با تأکید بر اینکه این طرح بستری برای تعامل نزدیک‌تر خیرین با خانواده‌های شهدا و جانبازان است، تصریح کرد: این آمار‌ها نشان‌دهنده تعهد قلبی داوطلبان ما به سیره شهداست. سازمان داوطلبان با همراهی حوزه نمایندگی ولی‌فقیه، متعهد است که مسیر تکریم و خدمت به خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان را با قدرت و برنامه‌ریزی منسجم در تمامی طول سال ادامه دهد و فضایی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در این امر خیر فراهم آورد.