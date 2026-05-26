قائم مقام سازمان غذا و دارو گفت: بیش از دو هزار قلم دارو در داخل کشور تولید میشود و جنایات دشمن آمریکایی صهیونی چرخه تولید در این حوزه بسیار مهم را متوقف نکرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرهاد حبیبی در نشست با تولیدکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی خراسان رضوی، افزود: باوجود شرایط جنگی حاکم بر کشور همه شرکتهای تولیدکننده دارو و تجهیزات پزشکی با ایثار و از خودگذشتگی به فعالیت خود ادامه دادند و به جز مقطع زمانی کوتاه تعطیلات عید که تعمیرات فنی و مهندسی انجام میشود، کار تولید در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بهخوبی انجام شد.
وی ادامه داد: امروز اولویت اول شرکتها بهخصوص تولیدکنندگان کالاهای سلامتمحور، رفع مشکلات نقدینگی است و بیمارستانها و مراکز درمانی باید پول دارو و تجهیزات را سریع به تولیدکنندگان پرداخت شود تا تولید کننده با مشکل مواجه نشود، اما متاسفانه زمان پرداختها طولانی بوده است.
قائم مقام سازمان غذا و دارو تاکید کرد: در شرایط جنگی محدودیتهایی در تمامی حوزهها از جمله حوزه تولید وجود دارد و از سازمان برنامه و بودجه خواستار تامین اعتبار موردنیاز هستیم تا پرداختها به سرعت انجام شود و خلل و تاخیر در حوزه تولید ایجاد نشود.
حبیبی اضافه کرد: ارز ترجیحی و حمایتی ۲۸ هزار تومانی را در موضوع دارو وجود دارد که این نوع ارز شامل موارد اولویتدار است.
وی ادامه داد: بیش از دو هزار قلم دارو در داخل کشور تولید میشود و ممکن است که بین ۵۰ تا ۶۰ مورد آن میزان مصرف بیشتری دارد و اگر هم توسط معاونت غداودارو دانشگاههای علوم پزشکی محدودیتی برای داروخانهها اعمال شده، به این دلیل است که همه بیماران بتوانند داروهای موردنیاز خود را در اختیار داشته باشند.
قائم مقام سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: برای شیرخشکهای رژیمی و معمولی هم مشکلی در بازار وجود ندارد و به میزان کافی از همه برندها موجود است.
حبیبی همچنین گفت: خراسان رضوی جزء استانهای موفق کشور در حوزه تولید انواع داروها و تجهیزات پزشکی است.