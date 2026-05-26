پخش زنده
امروز: -
زمان برگزاری نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران در اردوی آنتالیا مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،تیم ملی فوتبال ایران که از دوشنبه ۲۹ اردیبهشت آخرین اردوی آمادهسازی خود پیش از اعزام به مکزیک برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ راهی آغاز کرده است، جمعه ۸ خرداد نخستین دیدار خود در این رقابت ها را مقابل گامبیا برگزار میکند.
قرار است این بازی از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت محلی (۱۹ به وقت تهران) در ورزشگاه مردان آنتالیا برگزار شود.
اعضای تیم ملی گامبیا هم به مرور از شب گذشته وارد شهر آنتالیای ترکیه شدند تا شاگردان جانی مککینستری اردوی آمادهسازی خود پیش از این مسابقه را آغاز کنند.