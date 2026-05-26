به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مسلم قبادیان فرماندار شهرستان رامسر در نشست بررسی وضعیت بازار و نظارت بر واحد‌های صنفی با قدردانی از کسبه منصف، گفت: اکثریت بازاریان افرادی متعهد هستند، اما اجازه نخواهیم داد عده‌ای معدود با سوءاستفاده، آرامش بازار را برهم بزنند؛ لذا رصد مستمر بازار بدون هیچ تعارفی در دستور کار است.

وی با اشاره به تخلفات شناسایی شده در حوزه آرد و نان، اعلام کرد: برخی نانوایی‌ها با پیش‌خوری سهمیه، روند قانونی توزیع را مختل کرده‌اند که این مسئله به‌طور جدی در حال پیگیری است و با متخلفان برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

فرماندار رامسر افزود: برای حمایت از حقوق نانوایان و ارتقای کیفیت، جلسات اصلاح قیمت نان در حال برگزاری است، اما در مقابل تخلفات، دیگر به جریمه نقدی بسنده نمی‌کنیم و با اخذ مجوز‌های استانی، سلب امتیاز نانوایی‌های متخلف و واگذاری آن به افراد جدید را اجرایی خواهیم کرد.

قبادیان با دعوت از اصحاب رسانه برای ورود به عرصه نظارت، تصریح کرد: خبرنگاران علاقه‌مند می‌توانند با دریافت حکم بازرسی، نظارت مستقیم بر بازار داشته باشند؛ چرا که تفکیک میان «گرانی کشوری» و «گران‌فروشی صنفی» نیازمند تبیین و گزارشگری دقیق رسانه‌ها است.

وی در خصوص وضعیت کالا‌های اساسی در شهرستان، ادامه داد: در حال حاضر هیچ‌گونه کمبود کالایی نداریم و برای نمونه، ۸۰ درصد نیاز گوشت مرغ شهرستان از برند «ثمین» تأمین می‌شود که نشان‌دهنده پایداری زنجیره توزیع در رامسر است.

فرماندار شهرستان رامسر گفت: در کنار نظارت‌های میدانی با همکاری بسیج اصناف، مقابله با کالای قاچاق نیز با همکاری پلیس اقتصادی با قدرت ادامه دارد تا امنیت اقتصادی شهروندان به‌طور کامل تأمین شود.