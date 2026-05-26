هفتمین روز نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان «میناب ۱۶۸» روز ۵ خرداد ۱۴۰۵ با محوریت رونمایی از کتاب «موشک گمشده باقرآباد» از تولیدات انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتاب «موشک گمشده باقرآباد» به نویسندگی حبیب یوسف‌زاده و تصویرگری فراز بزاززادگان، تازه‌ترین اثر انتشارات کانون است که در این روز با حضور علاقه‌مندان کتاب کودک و نوجوان رونمایی خواهد شد.

در کنار این آیین رونمایی، معرفی کتاب‌های کانون با شیوه‌های خلاقانه از سوی مربیان فرهنگی، اجرای ویژه‌برنامه‌های قصه، بازی و نمایش و برنامه‌های کتاب‌محور برای کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

همچنین هنرمندان مرکز تئاتر کانون نمایش شاد و کتاب‌محور «گل اومد، بهار اومد» را برای مخاطبان اجرا خواهند کرد و مریم فهیم‌پور و زینب علوی قصه‌گویان با تجربه کانون نیز در بخش قصه‌گویی حضور خواهد داشت.

از دیگر برنامه‌های این روز می‌توان به رونمایی از مجموعه «گفت‌و‌گو کنیم» از انتشارات افق، جشن امضای مجموعه «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» و رونمایی از کتاب «روزی روزگاری» از سوی انتشارات امیرکبیر اشاره کرد.

اجرای ویژه‌برنامه‌های هنری و نمایشی شاد در تماشاخانه سیار کانون استان تهران مستقر در فضای بیرونی نمایشگاه و برنامه‌های کتاب‌محور مربیان کانون از دیگر بخش‌های هفتمین روز این رویداد فرهنگی است.

نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان «میناب ۱۶۸» تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران میزبان خانواده‌ها، کودکان و نوجوانان است.