هوشنگ گودرزی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، درباره تولید آلومینیوم افزود: هم اکنون وضعیت تولید آلومینیوم در کشور نسبت به بقیه فلزات کمترین صدمه را دیده است و علی رغم اینکه ما در شرایط جنگی قرار دادیم، طبق روال عادی مواد اولیه تامین می‌شود.

وی ادامه داد: طبق برآورد‌های تولید کنندگان صنایع بالادستی برای چند ماه آینده نیز مشکل خاصی درتامین مواد اولیه مورد نیاز و تولید در صنایع آلومینیوم نخواهیم داشت.

نایب رئیس سندیکای آلومینیوم ایران گفت: آن چه که در جنگ تحمیلی سوم اتفاق افتاده این است که براثر آسیب وارد شده به صنایع فولادی و پتروشیمی، صنایع آلومینیوم نیز در بخش بسته بندی با افزایش قیمت‌ها و تامین مواد جانبی با مشکلاتی مواجه است.

وی افزود: هم اکنون مسئولان در حال برنامه ریزی هستند که این مشکل برطرف شود که چرا که این اتفاق باعث می‌شود که قیمت‌ها مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کند که این نیز ناشی از کمبود‌های مواد جانبی است که در این خصوص بوجود آمده است.

گودرزی درباره تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید شمش آلومینیوم مانند پودر آلومینا نیز گفت: در شرایط کنونی تولید کنندگان در تامین آن مشکلی ندارند و در ۴ - ۵ ماه آینده به نظر می‌رسد که موجودی شان به اندازه کافی وجود داشته باشد البته در کنار آن نیز برنامه ریزی مناسبی انجام شده است که قبل از پایان موجودی انبار‌ها پودر آلومینا تامین شود.

وی درباره میزان عرضه شمش آلومینیوم به صنایع پایین دستی نیز افزود: به هر حال عرضه انجام می‌شود و همیشه به میزان کف عرضه در بورس تامین شده و در بیشتر اوقات نیز بیشتر از کف عرضه در بورس انجام شده است.

نایب رئیس سندیکای آلومینیوم ایران گفت: اکنون صنایع پایین دستی فعالیت خودش را انجام می‌دهد، اما با کاهش تقاضا مواجه شده و بازار داخلی نیز با تورم مواجه است.

وی افزود: این موضوع طبیعی است که بعد از جنگ سرمایه در گردش صنایع پایین دستی به خاطر افزایش قیمت‌ها نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است.

گودرزی گفت: در این شرایط صنایع پایین دستی برای چرخش کارشان دو راه بیشتر ندارند نخست اینکه استقراض کنند و تسهیلات بانکی بگیرند که بسیار محدود است، راه دوم هم این است که کاهش تولید بدهند. به خاطر اینکه نمی‌توانند مواد اولیه شان را تامین کنند.

وی درباره میزان تولید نیز افزود: در بحث تولید مشکلی نداریم و هم اکنون به اندازه کافی تولید می‌کنیم، اما نگرانی‌های که وجود دارد بحث ناترازی انرژی مانند گاز و برق است.

نایب رئیس سندیکای آلومینیوم ایران گفت: پیش از این نیز در بحث انرژی ناترازی داشتیم، اما با نزدیک شدن به تابستان این ناترازی بیشتر می‌شود و صنایع بالادستی ما با مشکل تامین برق رو‌به‌رو خواهند شد که در این شرایط ممکن است کاهش تولید هم داشته باشیم.

وی درباره صادرات در شرایط کنونی نیز افزود: هم اکنون بحث تامین نیاز‌های بازار داخلی در اولویت قرار دارد و صادرات نیز به صورت محدود به طور عمده به کشور‌های حاشیه‌ای مطرح است که در صورت رفع نیاز داخل شمش مازاد برآن صادر شود.