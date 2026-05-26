به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان گفت: همزمان با فرا رسیدن فصل خشک سال و جهت پیشگیری از وقوع آتش سوزی گسترده در جنگل‌ها و مراتع حفاظت شده استان، اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان، اقدام به ایجاد آتش‌بر در این مناطق نموده است.

کامران فرمان پور افزود: با توجه به بارش‌های مناسب نزولات آسمانی در اوایل سالجاری که موجب رویش خوب گیاهان و درختان گردیده است و همزمان با فرا رسیدن فصل خشک سال به منظور پیشگیری از بروز آتش سوزی گسترده و سرایت آتش در مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان، از مدتی قبل ایجاد آتش‌بر در دستور کار قرار گرفت و عملیاتی گردید.

فرمان پور افزود: پیش از این به منظور پیشگیری از وقوع آتش سوزی گسترده، هماهنگی لازم با سایر ارگان‌ها و ادارات و تشکل‌های مردمی مرتبط در این خصوص صورت پذیرفته است.

فرمان پور گفت: یکی از اقدامات مهم و اصولی در جهت جلوگیری و مقابله با سرایت آتش، ایجاد آتش‌بر با عرض مناسب می‌باشد که احداث این آتش‌بر‌ها در مناطق تحت مدیریت استان شروع شده است.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که با همکاری مردم و ارگان‌های متولی، آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع استان به حداقل برسد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان گفت: این اقدام مهم تا ایجاد شرایط مناسب و اطمینان از کاهش خطر سرایت حریق به جنگل‌ها و مراتع استان ادامه خواهد داشت.