ساماندهی مراکز سیار عرضه غذا در البرز
دبیر کمیته گردشگری خوراک و نوشیدنیهای سنتی البرز از آغاز روند هویتبخشی و ساماندهی غذاهای خیابانی در استان خبر داد و گفت: البرز نخستین استان کشور است که بهصورت تخصصی فرآیند شناسایی، ساماندهی و صدور مجوز برای این مراکز را آغاز کرده است.
حسین رحیمی با اشاره به شکلگیری موج جدید فعالیت کسبوکارهای سیارغذایی (فودتراکها) در سالهای اخیر اظهارکرد: امروز غذاهای خیابانی بخشی از هویت فرهنگی، سبک زندگی شهری و حتی ظرفیت گردشگری هر منطقه هستند. بسیاری از کشورهای دنیا سالهاست از ظرفیت غذاهای خیابانی برای جذب گردشگر، ایجاد نشاط اجتماعی و رونق اقتصاد محلی استفاده میکنند و اکنون این ظرفیت در ایران و بهویژه در استان البرز نیز در حال شکلگیری و توسعه است.
دبیر کمیته گردشگری خوراک و نوشیدنیهای سنتی البر، افزود: طی ماههای اخیر کمیته گردشگری خوراک و نوشیدنیهای سنتی استان بهصورت جدی موضوع ساماندهی مراکز سیار عرضه غذا را در دستور کار قرار داده است؛ چراکه فعالان این حوزه سالها بدون چارچوب مشخص فعالیت میکردند و همین موضوع مشکلات متعددی را برای آنها به وجود آورده بود.
رحیمی با بیان اینکه تاکنون حدود ۵۰ مرکز سیار عرضه غذا در سطح شهر کرج شناسایی شدهاند، تصریح کرد: از این تعداد، حدود ۱۵ مجموعه مدارک خود را تکمیل و برای طی مراحل قانونی و دریافت مجوز به ادارهکل میراث فرهنگی تحویل دادهاند و روند بررسی پروندههای آنها در حال انجام است.
این مسئول توضیح داد: یکی از مهمترین مشکلاتی که فعالان حوزه غذاهای خیابانی همواره با آن مواجه بودند، نبود متولی مشخص بود. در واقع این افراد سالها در یک فضای خاکستری فعالیت میکردند؛ نه ساختار مشخصی برای فعالیتشان تعریف شده بود و نه نهادی مسئولیت مستقیم آنها را برعهده میگرفت. همین مسئله باعث میشد در برخی مواقع با برخوردهای سلیقهای، محدودیتهای ناگهانی و حتی جمعآوری از سوی برخی دستگاهها مواجه شوند.
دبیر کمیته گردشگری خوراک و نوشیدنیهای سنتی استان البرز خاطرنشان کرد: زمانی که یک فعالیت اقتصادی فاقد هویت قانونی باشد، طبیعی است که فعالان آن احساس امنیت شغلی نکنند. بسیاری از صاحبان این مراکز سرمایه شخصی خود را وارد این حوزه کردهاند و نبود مجوز و چارچوب قانونی، نگرانیهای زیادی برای آنها ایجاد کرده بود. اکنون با ورود میراث فرهنگی و آغاز فرآیند رسمی ساماندهی، بخش مهمی از این دغدغهها در حال برطرف شدن است.
وی گفت: هدف اصلی ایجاد یک ساختار حرفهای، استاندارد و منظم برای فعالیت غذاهای خیابانی در استان است. وقتی این مراکز تحت نظارت و چارچوب مشخص فعالیت کنند، هم کیفیت خدمات افزایش پیدا میکند، هم حقوق شهروندان و مصرفکنندگان بهتر حفظ میشود و هم فعالان این حوزه میتوانند با آرامش و امنیت بیشتری به کار خود ادامه دهند.
این مسئول با اشاره به ظرفیتهای گسترده البرز در حوزه گردشگری خوراک افزود: استان البرز به دلیل تنوع قومی، فرهنگی و جمعیتی، ظرفیت کمنظیری در حوزه غذا و نوشیدنیهای سنتی دارد. ما میتوانیم از همین تنوع برای تبدیل البرز به یکی از قطبهای گردشگری خوراک کشور استفاده کنیم. غذاهای خیابانی نیز بخشی از همین ظرفیت هستند که اگر بهدرستی مدیریت شوند، میتوانند به جاذبهای شهری و گردشگری تبدیل شوند.
این مسئول اظهارکرد: برنامه این است که پس از ساماندهی اولیه در کرج، این طرح را به سایر شهرهای استان از جمله فردیس، هشتگرد و دیگر مناطق نیز گسترش دهیم تا بتوانیم یک بانک اطلاعاتی جامع از فعالان حوزه غذاهای خیابانی در سراسر استان ایجاد کنیم.
رحیمی در پایان تاکید کرد: اگر حمایتهای لازم از سوی دستگاههای مرتبط ادامه پیدا کند، میتوانیم در آینده نزدیک شاهد شکلگیری یک جریان حرفهای و قانونمند در حوزه غذاهای خیابانی باشیم؛ جریانی که ایجاد اشتغال کمک میکند، ظرفیتهای گردشگری خوراک را توسعه میدهد و میتواند چهرهای پویا، زنده و جذابتر از فضای شهری استان البرز ارائه دهد.