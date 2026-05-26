همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر، تندیسهای سرلشکر خلبان شهید سعید اصغری و آرش کمانگیر به عنوان نمادهای ایثار و حماسه در میدان هزارسنگر آمل رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر، آیین رونمایی از تندیس سرلشکر خلبان شهید سعید اصغری، اسطوره ایثار و مقاومت و آرش کمانگیر، نماد حماسی و تاریخی آمل با حضور مقامات استانی و لشکری در میدان هزارسنگر برگزار شد.
رئیس شورای اسلامی شهر آمل در این مراسم با اشاره به جایگاه والای مفاخر این شهر، گفت: تندیس آرش کمانگیر به عنوان نماد دلاوری ایران باستان در کنار یادمان شهید اصغری، نشاندهنده این است که درخت مقاومت این سرزمین از ریشههای تاریخی تغذیه شده است.
حسن مجیدیکیا افزود: میدان هزارسنگر آمل نمادی از سالها سلحشوری است؛ از همین رو تندیسهایی طراحی و جانمایی شده که بازگوکننده پیوند ناگسستنی میان هویت ملی و دینی ایران عزیز باشد.
شهردار آمل نیز در حاشیه این مراسم با تشریح مشخصات این آثار، گفت: تندیس سرلشکر خلبان شهید سعید اصغری با ارتفاع ۵ متر در ضلع غربی میدان و تندیس آرش کمانگیر با ارتفاع ۸ متر و اعتباری بالغ بر ۱.۵ میلیارد تومان در محدوده مرکزی میدان نصب شده است.
علی داوودی با بیان اینکه نصب این تندیسها تلنگری برای یادآوری دلاورمردیهای گذشتگان است، ادامه داد: ما مکلف هستیم با تمام توان از ارزشهای این خاک مقدس صیانت کنیم و فضای شهر را با عطر حماسه و شهادت پیوند بزنیم.
سرلشگر خلبان شهید سعید اصغری در روز ۱۷ خردادماه سال ۱۳۵۵ در روستای هندوکلا بخش دابودشت این شهرستان آمل دیده به جهان گشود.
خلبان شهید اصغری، از قهرمانان هواپیمای F۴ و لیدرهای باسابقه نیروی هوایی بود که در عملیاتهای مهمی همچون دستگیری ریگی نقش داشت.
وی با همت و پشتکار فراوان به عنوان فرمانده بازرسی و ایمنی پایگاه نهم شکاری کشور و لیدر دستههای پروازی شده و در برههای از زمان نیز معاونت پشتیبانی پایگاه نهم شکاری بود که به گفته یکی از امرای ارتش جمهوری اسلامی از تبحر پروازی و مدیریتی خاصی برخوردار بوده و از موفقترین معاونتهای این پایگاه بود.
سرهنگ خلبان شهید اصغری در روز ۲۲ مهرماه سال ۱۳۹۱ به همراه شهید خلبان رضا فانی در حین مأموریت هوایی و انجام عملیات آموزشی در حوالی فرودگاه بندرعباس به درجه شهادت نائل شد.