مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پاکدشت گفت: به منظور مدیریت منابع آبی و افزایش بهرهوری از آب به عنوان مهمترین مانع در توسعه کشاورزی، بیش از ۷۰ درصد از اراضی کشاورزی پاکدشت به سامانههای نوین آبیاری مجهز شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی فرقی با اعلام این خبر گفت: شهرستان پاکدشت از حدود ۲۶ هزار هکتار اراضی کشاورزی شامل اراضی زراعی، باغی و گلخانهای برخوردار است که بخش قابل توجهی از اقتصاد و اشتغال شهرستان به این حوزه وابسته است.
وی با اشاره به وضعیت کشت غلات در شهرستان افزود: در حال حاضر حدود ۵ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت گندم و حدود ۴ هزار و ۲۰۰ هکتار زیر کشت جو قرار دارد که در مجموع نزدیک به ۹ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی به تولید غلات اختصاص یافته است که بر اساس تقویم اجرایی هم اکنون عملیات برداشت جو در مزارع پاکدشت آغاز شده است.
فرقی افزود: کار برداشت محصول غلات شهرستان پاکدشت با ۴۵ کمباین انجام میشود که از این تعداد ۱۰ کمباین بومی و ۳۵ کمباین میهمان از سایر استانهای کشور در پاکدشت حضور دارند.
وی از جایگاه ملی این شهرستان در تولید گل و گیاه یاد کرد و اظهار داشت: پاکدشت بهعنوان یکی از مهمترین مراکز تولید گل و گیاه کشور از یک هزار و ۵۰۰ هکتار گلخانه برخوردار است و تولید سالانه حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون شاخه گل بریده و انواع گیاهان زینتی پاکدشت را در جایگاه نخست تولید گل و گیاه کشور قرار داده است.
فرقی با اشاره به بحران کمآبی و افت منابع زیرزمینی آب تصریح کرد: بخشی از اراضی کشاورزی شهرستان به دلیل کاهش شدید منابع آب یا بهصورت غیرمستمر کشت میشود و یا در برخی سالها بهطور کامل بلاکشت باقی میماند که به منظور گذر از این شرایط، اقداماتی نظیر توسعه کشت گلخانهای و استفاده از شیوههای نوین آبیاری در دستور کار شهرستان قرار دارد.
وی تصریح کرد: در راستای سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و با هدف صرفهجویی در مصرف آب، تاکنون بیش از ۷۰ درصد اراضی زراعی شهرستان به سامانههای نوین آبیاری شامل قطرهای، بارانی و تیپ مجهز شدهاند، هرچند بخش قابل توجهی از گلخانهها بهصورت طبیعی در چارچوب آبیاری کممصرف فعالیت میکنند، اما هنوز بخشی از اراضی زراعی و باغی شهرستان به شیوههای سنتی و غرقابی آبیاری میشود که توسعه روشهای نوین در این حوزه همچنان در دستور کار قرار دارد.
مدیر جهاد کشاورزی پاکدشت در خصوص لزوم تکمیل طرح تکمیل فاز دوم انتقال پساب تصفیه شده جنوب تهران به دشت ورامین و پاکدشت گفت: تکمیل و بهرهبرداری از این پروژه، بخشی از آب مورد نیاز اراضی کشاورزی شهرستان تأمین شده و فشار بر منابع آب زیرزمینی و چاهها کاهش مییابد ضمن این که با بهرهبرداری از این طرح میتوان زمینه بازگشت بخشی از اراضی بلاکشت به چرخه تولید را فراهم کرده و امکان توسعه کشتهای گلخانهای و باغی کمآببر را بهویژه در اراضی بالادست امام رضا (ع) افزایش داد.
وی افزود: هدایت الگوی کشت به سمت محصولات کمآببر، توسعه گلخانهها و تکمیل زیرساختهای آبی، مهمترین راهبردهای بخش کشاورزی پاکدشت برای حفظ تولید، اشتغال و امنیت غذایی در شرایط کمآبی است. شهرستان پاکدشت با ۳۵۰ هزار نفر جمعیت در ۲۵ کیلومتری جنوبشرق تهران واقع شده است.