مصطفی رحماندوست شاعر و نویسنده صاحبنام حوزه کودک و نوجوان، برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان «میناب ۱۶۸» را اقدامی موثر برای حفظ ارتباط کودکان با کتاب دانست و تأکید کرد این نمایشگاه توانسته بخشی از خلأ ناشی از برگزار نشدن نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران را جبران کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مصطفی رحماندوست در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان کانون پرورش فکری گفت: با وجود گسترش استفاده از تلفنهای هوشمند و فضای مجازی، کودکان و نوجوانان همچنان نیاز دارند کتاب را از نزدیک ببینند، ورق بزنند و بعد انتخاب کنند.
وی افزود: نمایشگاه بینالمللی کتاب فضایی بود که خانوادهها همراه کودکان و نوجوانان در آن حضور پیدا میکردند و علاوه بر خرید کتاب، تجربهای فرهنگی و تفریحی را نیز پشت سر میگذاشتند. امسال با برگزار نشدن آن نمایشگاه، این فرصت از مخاطبان گرفته شد، اما نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان کانون تا حدی توانسته این کمبود را جبران کند.
رحماندوست با اشاره به اهمیت چنین رویدادهایی برای ترویج کتابخوانی در میان نسل کودک و نوجوان اظهار داشت: این نمایشگاه فرصت دیدن و انتخاب کتاب را برای بچهها فراهم کرده و همین موضوع اتفاق ارزشمندی است.
این شاعر و نویسنده کودک و نوجوان درباره استقبال مخاطبان از نمایشگاه نیز گفت: با توجه به همزمانی روزهای ابتدایی نمایشگاه با امتحانهای دانشآموزان، طبیعی است که استقبال هنوز به اوج نرسیده باشد و احتمال میرود پس از پایان امتحانها، حضور خانوادهها و میزان فروش کتابها بیشتر شود.
وی همچنین از اجرای برنامههای حمایتی برای مخاطبان کتاب استقبال کرد و افزود: اگر سازوکارهای حمایتی مانند ارائه بن خرید کتاب اجرا شود، میتواند به افزایش خرید خانوادهها و رونق بیشتر نمایشگاه کمک کند.
نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان «میناب ۱۶۸» تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در مرکز آفرینشهای فرهنگیهنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران میزبان خانوادهها، کودکان و نوجوانان است.