به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مصطفی رحماندوست در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان کانون پرورش فکری گفت: با وجود گسترش استفاده از تلفن‌های هوشمند و فضای مجازی، کودکان و نوجوانان همچنان نیاز دارند کتاب را از نزدیک ببینند، ورق بزنند و بعد انتخاب کنند.

وی افزود: نمایشگاه بین‌المللی کتاب فضایی بود که خانواده‌ها همراه کودکان و نوجوانان در آن حضور پیدا می‌کردند و علاوه بر خرید کتاب، تجربه‌ای فرهنگی و تفریحی را نیز پشت سر می‌گذاشتند. امسال با برگزار نشدن آن نمایشگاه، این فرصت از مخاطبان گرفته شد، اما نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان کانون تا حدی توانسته این کمبود را جبران کند.

رحماندوست با اشاره به اهمیت چنین رویداد‌هایی برای ترویج کتاب‌خوانی در میان نسل کودک و نوجوان اظهار داشت: این نمایشگاه فرصت دیدن و انتخاب کتاب را برای بچه‌ها فراهم کرده و همین موضوع اتفاق ارزشمندی است.

این شاعر و نویسنده کودک و نوجوان درباره استقبال مخاطبان از نمایشگاه نیز گفت: با توجه به هم‌زمانی روز‌های ابتدایی نمایشگاه با امتحان‌های دانش‌آموزان، طبیعی است که استقبال هنوز به اوج نرسیده باشد و احتمال می‌رود پس از پایان امتحان‌ها، حضور خانواده‌ها و میزان فروش کتاب‌ها بیشتر شود.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های حمایتی برای مخاطبان کتاب استقبال کرد و افزود: اگر سازوکار‌های حمایتی مانند ارائه بن خرید کتاب اجرا شود، می‌تواند به افزایش خرید خانواده‌ها و رونق بیشتر نمایشگاه کمک کند.

نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان «میناب ۱۶۸» تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران میزبان خانواده‌ها، کودکان و نوجوانان است.