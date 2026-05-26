مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، از پرداخت بیش از ۲۲۳ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی و ایجاد اشتغال برای ۱۵۷۷ نفر در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فاطمه نیکجو با تشریح عملکرد اعتبارات مشاغل خانگی استان یزد از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون اظهار کرد: توسعه مشاغل خانگی یکی از اولویت‌های مهم دولت در راستای ایجاد اشتغال پایدار، حمایت از تولید و تقویت اقتصاد خانواده‌ها است و در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۱۲۵۴ طرح برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل استان یزد معرفی شده‌اند.

وی افزود: مجموع اعتبار طرح‌های معرفی‌شده به بانک‌ها بالغ بر ۲۶۵ میلیارد تومان بوده که از این میزان تاکنون ۱۰۸۳ طرح موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد ادامه داد: مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌های عامل به متقاضیان، رقمی معادل بیش از ۲۲۳ میلیارد تومان است.

نیکجو با اشاره به نقش مؤثر بانوان در توسعه مشاغل خانگی تصریح کرد: آمار‌ها نشان‌دهنده استقبال گسترده بانوان یزدی از این حوزه است؛ به‌گونه‌ای که از مجموع طرح‌های پرداخت‌شده، ۸۳۰ طرح متعلق به بانوان و ۲۵۳ طرح مربوط به آقایان بوده است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در استان یزد، زمینه اشتغال مستقیم را برای ۱۱۳۲ نفر از بانوان و ۴۴۵ نفر از آقایان را فراهم کرده و در مجموع، ۱۵۷۷ فرصت شغلی در سطح استان یزد ایجاد شده است.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی استان یزد در پایان تأکید کرد: مهلت معرفی متقاضیان به بانک‌های عامل و پرداخت تسهیلات از اعتبارات اشتغالزایی سال ۱۴۰۴ از ابتدای خرداد ماه سال جاری به پایان رسیده است و فرایند مجدد معرفی و پرداخت تسهیلات پس از ابلاغ و تخصیص تسهیلات اشتغالزایی سال ۱۴۰۵ در دستور کار قرار می‌گیرد و موضوع شروع فرایند معرفی از طریق رسانه‌ها اطلاع رسانی می‌شود.