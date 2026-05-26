پخش زنده
امروز: -
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با هدف ارتقای توانمندیهای فردی، گروهى و سازمانى و همچنین توسعه محصولات و خدمات شرکتها و افراد کارآفرین، کلینیک کسب وکار را راهاندازی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با بهرهگیری از استادان ، مشاوران و متخصصان ، خدمات مشاوره و آموزشهای کاربردی در زمینه مسائل کسبوکار و عارضهیابى سازمانى ارائه مىدهد.
مخاطبان این کلینیک عبارتند از: تیمهای فناور (هستههای فناور)، واحدهای فناور، شرکتهای عضو و مستقر در پارک، شرکتهای دانشبنیان و غیردانشبنیان، استادان ، دانشجویان، دانشآموختگان، نوآوران و آزادکاران (فریلنسرها) که میتوانند به صورت آزاد از خدمات این کلینیک بهرهمند شوند.
حوزههای فعالیت و مشاوره این کلینیک شامل کسبوکار: بازارشناسی، استراتژی ورود به بازار، برنامهریزی تبلیغات و بازاریابی، طرح و مدل کسبوکار و تجاریسازی فناوری ، مالیات، حسابداری و حسابرسی: امور مالی، حسابداری، معافیتهای مالیاتی و اظهارنامه ؛ و بازاریابی: تحقیقات بازار، بازاریابی و فروش و توسعه بازار ملی و بینالمللی است .
متقاضیان می توانند برای دریافت خدمات یادشده و کسب اطلاعات بیشتر،با اداره تجاریسازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به شماره ۰۲۱-۸۸۰۲۲۰۷۰۰ (داخلی ۱۶۸ و ۱۷۱) تماس بگیرند .