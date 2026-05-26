به دنبال پیگیری‌های فعالان معدنی و مکاتبات خانه معدن ایران با وزارت صنعت، معدن و تجارت، محدودیت سقف ارزی واردات ماشین آلات معدنی بالای پنج سال رسماً حذف شد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، براساس نامه رسمی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، محدودیت سقف ارزی در فرآیند بررسی واردات ماشین آلات معدنی دیگر اعمال نمی شود و سامانه جامع تجارت نیز این محدودیت را حذف کرده است. در این نامه تأکید شده که صرفاً شاخص‌هایی مانند نوع ماده معدنی و میزان استخراج سالانه، ملاک بررسی درخواست‌ها خواهد بود.

این تصمیم در پاسخ به درخواست شرکت‌های پیمانکاری معادن اتخاذ شده است. فعالان معدنی معتقد بودند تعیین سقف ارزی برای واردات ماشین آلات کارکرده، به ویژه در شرایط افزایش نرخ ارز و کمبود شدید تجهیزات، عملاً امکان نوسازی ناوگان را از بسیاری از پیمانکاران سلب کرده بود.

در نامه‌ای دیگری از دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت نیز اعلام شده که با توجه به شرایط جدید ارزی کشور، کمبود ماشین آلات معدنی و مصوبه کمیته ارزی درباره امکان واردات «بدون انتقال ارز»، جدول اولویت بندی ارزی واردات ماشین آلات معدنی حذف شده است.

خانه معدن ایران در مکاتبه خود با قائم مقام وزیر صمت هشدار داده بود که بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های معدنکاری به ماشین آلات وابسته است و فرسودگی تجهیزات، مستقیماً بر زنجیره تولید مواد معدنی و رشد اقتصادی کشور اثر می گذارد. همچنین در این نامه آمده بود که تعیین سقف ارزی ۳۵۰ هزار دلاری برای واردات ماشین آلات با عمر کمتر از پنج سال، بسیاری از پیمانکاران معدنی را با مشکلات جدی در تأمین تجهیزات مواجه کرده است.

کارشناسان بخش معدن معتقدند حذف سقف ارزی می تواند زمینه نوسازی ناوگان معدنی، افزایش بهره وری، کاهش خواب ماشین آلات و رونق تولید در معادن کوچک و متوسط را فراهم کند؛ موضوعی که سال‌ها یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی معدن بوده است.