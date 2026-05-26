۴۰ پایگاه نذر قربانی کمیته امداد تهران آماده خدمترسانی در روز عرفه و عید قربان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ همزمان با فرارسیدن ایام پرفیض عرفه و عید سعید قربان، کمیته امداد استان تهران ۴۰ پایگاه ثابت و سیار برای جمعآوری نذورات قربانی شهروندان نیکوکار برپا میکند. این اقدام با هدف تسهیل مشارکت مردم و هدایت دامهای قربانی به سمت نیازمندان تحت حمایت این نهاد صورت میگیرد.
محمد دهرویه، معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان تهران، گفت: این پایگاهها در روز عرفه و همچنین در روز عید قربان در نقاط مختلف استان تهران، از جمله جایگاههای عرضه دام در شهر و شهرستانها و همچنین مراکز نیکوکاری، آماده دریافت نذورات خیران و مردم عزیز هستند.
وی افزود: تمامی کمکها و نذورات جمعآوری شده در این پایگاهها، در روز عید قربان به صورت گوشت قربانی میان خانوادههای کمبرخوردار و نیازمند شناساییشده در سراسر استان تهران توزیع خواهد شد. کمیته امداد از عموم مردم مؤمن و نیکوکار دعوت میکند با مشارکت در این پویش، شادی عید را با محرومان سهیم شوند.
دهرویه همچنین راههای دیگری را برای مشارکت در این امر خیر معرفی کرد و گفت: علاوه بر مراجعه حضوری به پایگاهها، هموطنان گرامی میتوانند از طریق کد دستوری #۰۲۱۸۸۷۷*، شماره کارت ۶۰۳۷-۹۹۷۹-۰۰۰۰-۲۰۰۸، سامانه جامع کمکهای مردمی به نشانی sama.emdad.ir و یا تماس با تلفن گویای ۷۳۵۵-۰۲۱ نیز نذورات خود را اهدا نمایند.