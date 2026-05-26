مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان از خرید بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خبر داد و این دستاورد را گامی مهم در راستای تأمین امنیت غذایی کشور برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جهان‌نژادیان با اشاره به روند مطلوب و موفق خرید تضمینی گندم در استان، اظهار داشت: همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این فرآیند، با آمادگی کامل و بسیج امکانات، در حال فعالیت شبانه‌روزی هستند تا خرید این محصول راهبردی با سهولت و سرعت انجام پذیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱۲ مرکز خرید تضمینی گندم در سراسر استان خوزستان فعال است، افزود: از این تعداد، ۶۷ مرکز متعلق به اداره کل تعاون روستایی به‌عنوان مباشر خرید و ۴۵ مرکز تحت پوشش اداره کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان به‌عنوان متولی اصلی، مسئولیت تحویل‌گیری گندم از کشاورزان را بر عهده دارند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با تأکید بر اینکه میزان خرید تضمینی گندم در استان از مرز یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن عبور کرده است، تصریح کرد: از این حجم کل، تاکنون بیش از ۸۲۰ هزار تن توسط مراکز تعاون روستایی و افزون بر ۴۸۰ هزار تن نیز توسط مراکز زیر پوشش اداره کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان خریداری و به سیلو‌ها منتقل شده است.