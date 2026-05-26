

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: نمایشگاه گلستان ولایت با موضوع عید‌های قربان و غدیر درنگارخانه استاد اسماعیلی مود جنب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بیرجند گشایش یافت.

رمضانی افزود: ۱۵ اثر نقاشی از ۱۱ هنرمند در زمینه عید قربان و غدیر در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است که تا ۱۴ خرداد صبح‌ها از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به روی علاقه‌مندان باز است.

وی همچنین از رونمایی یک تابلوی نگارگری در خصوص حضرت علی (ع) اثر استاد علی فرسادی خبرداد.