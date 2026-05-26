به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل دامپزشکی گیلان گفت: در عید سعید قربان، ۳۹ گروه ثابت و سیار از بازرسان بهداشتی و شرعی این اداره کل، شامل ۲۱ گروه سیار و ۱۸ گروه ثابت از ساعت ۶ صبح تا ۱۴ فردا چهارشنبه ۶ خرداد بر ذبح اصولی دام‌های نذری نظارت می‌کنند تا دام‌های قربانی سالم و با رعایت کامل ضوابط بهداشتی و موازین شرعی ذبح شوند.

هادی بابایی افزود: این گرو‌ها از ۲۰ دکتر دامپزشک، ۲۳ بازرس بهداشتی گوشت و ۱۷ ناظر شرعی تشکیل شده که کار نظارت بر ذبح دام در عید قربان را در شهرستان‌های گیلان بر عهده دارند.

وی با اشاره به حضور همکاران ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها در مراکز عرضه دام زنده مجاز و کشتارگاه‌های صنعتی دام، اضافه کرد: در این مراکز، دام‌های نذری ابتدا معاینه و پس از تأیید سلامت، ذبح می‌شوند.

مدیرکل دامپزشکی گیلان گفت: مردم استان می‌توانند از طریق شماره تماس ۱۵۱۲ و یا شماره تلفن اداره دامپزشکی شهرستان محل زندگی خود، با کارشناسان دامپزشکی تماس بگیرند.