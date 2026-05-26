رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به چالش جدی محدودیت منابع آبی ایران، بر لزوم اجرای سراسری برنامه‌های بازچرخانی آب و توسعه سیستم‌های تصفیه فاضلاب با رویکرد استفاده از پساب تأکید کرد.

بازچرخانی آب و اصلاح عوارض آلایندگی، کلید مقابله با فرونشست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شینا انصاری، امروز سه‌شنبه ۵ خرداد در بدو ورود سفر به اصفهان گفت: ایران با چالش محدودیت منابع آب به دلیل تغییر اقلیم و مدیریت نادرست در ادوار گذشته مواجه است که این موضوع ضرورت اتخاذ رویکرد مناسب برای مقابله با این بحران را دوچندان می‌کند.

وی افزود: توسعه فضای سبز باید با رویکرد استفاده از گیاهان سازگار با اقلیم و روش‌های نوین آبیاری باشد تا مدیریت بهینه مصرف آب و تغذیه آبخوان‌ها برای مقابله با فرونشست زمین محقق شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: موضوع عوارض آلایندگی در حوزه قانون‌گذاری نیازمند اصلاح است تا این منابع دقیقا برای رفع آلودگی صنایع صرف شود، اما متاسفانه شاهد هستیم که هدف قانون‌گذار در این زمینه به‌طور کامل محقق نمی‌شود.

انصاری افزود: تردد روزانه حدود ۲۰۰۰ کامیون که بخش بزرگی از آنها فرسوده و دودزا هستند در محدوده پالایشگاه، سهم بالایی در آلودگی منطقه دارد که باید با مطالبه‌گری و پیگیری‌های استانی این وضعیت بهبود یابد.

وی تاکید کرد: حفاظت از محیط زیست بدون مشارکت فعال تمام اقشار جامعه به ویژه بانوان و جوانان امکان‌پذیر نیست و باید از ظرفیت‌های مردمی برای نهادینه کردن فرهنگ محیط زیستی بهره برد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تصریح کرد: استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز راهکاری موثر برای بازچرخانی آب است که باید در نقاط مختلف استان اصفهان و سایر مناطق کشور گسترش یابد.

انصاری تاکید کرد: رفع آلودگی صنایع و مدیریت منابع آلاینده ثابت و متحرک در دستور کار جدی این سازمان قرار دارد. استفاده از روش‌های هوشمند در مدیریت شهری می‌تواند به پایداری منابع آبی و کاهش فشار‌های زیست‌محیطی بر دشت‌ها کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: جلب مشارکت آحاد جامعه تنها راه دستیابی به اهداف توسعه پایدار و حفاظت موثر از عرصه‌های طبیعی است.