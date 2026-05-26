فرماندار فردیس در بازدید از شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با اشاره به جهش زیرساختی منطقه، تصریح کرد: «شهرستان فردیس امروز با دارا بودن ۲۸ هزار واحد تولیدی مؤثر، نقشی حیاتی در توسعه استان البرز و اقتصاد کلان کشور ایفا می‌کند. در این میان، شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران به عنوان نگینِ این منطقه، سهم مشهودی در توسعه پایدار شهرستان و پایداری شبکه سراسری برق کشور دارد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، محمدباقر لطفی، مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با اشاره به سهم ۲۲ درصدی این مجموعه در پشتیبانی فنی از نیروگاه‌های کشور گفت: برای عبور موفق از پیک مصرف سال ۱۴۰۵، بیش از ۹۰ پروژه تعمیراتی با ظرفیت خیره‌کننده ۲۲ هزار مگاوات برنامه‌ریزی و اجرا شد. هم‌اکنون با تحقق ۹۸ درصدی برنامه‌ها تعمیراتی تا پایان اردیبهشت، آمادگی کامل برای پشتیبانی فنی و مهندسی از صنعت نیروگاهی ایران در روز‌های پیش رو رقم خواهد خورد.فرماندار فردیس در بازدید از شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با اشاره به جهش زیرساختی منطقه، تصریح کرد: «شهرستان فردیس امروز با دارا بودن ۲۸ هزار واحد تولیدی مؤثر، نقشی حیاتی در توسعه استان البرز و اقتصاد کلان کشور ایفا می‌کند. در این میان، شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران به عنوان نگینِ این منطقه، سهم مشهودی در توسعه پایدار شهرستان و پایداری شبکه سراسری برق کشور دارد.

شیزرپور ، مهندسی معکوس و ساخت قطعاتی که پیش از این در انحصار بیگانگان بود را «شاخص ارزنده‌ی ملی» نامید و افزود: «اینجا مصداق عینی ما می‌توانیم است.

در حاشیه بازدید از تله‌فیلم «شکست حصر» به صورت رسمی رونمایی و اکران شد این اثر هنری که با تمرکز بر چالش‌های پیچیده مهندسی و نبرد نابرابر متخصصان داخلی با انحصار برند‌های مطرح جهانی ساخته شده، روایتگر حماسه‌ای است که در آن «بن‌بست‌های فناوری» به دست نخبگان ایرانی شکسته می‌شود.