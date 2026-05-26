اجرای بیش از ۹۰ طرح تعمیراتی برای عبور موفق از پیک مصرف
مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران گفت: برای عبور موفق از پیک مصرف سال ۱۴۰۵، بیش از ۹۰ طرح تعمیراتی با ظرفیت ۲۲ هزار مگاوات برنامهریزی و اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
محمدباقر لطفی، مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با اشاره به سهم ۲۲ درصدی این مجموعه در پشتیبانی فنی از نیروگاههای کشور گفت: برای عبور موفق از پیک مصرف سال ۱۴۰۵، بیش از ۹۰ پروژه تعمیراتی با ظرفیت خیرهکننده ۲۲ هزار مگاوات برنامهریزی و اجرا شد. هماکنون با تحقق ۹۸ درصدی برنامهها تعمیراتی تا پایان اردیبهشت، آمادگی کامل برای پشتیبانی فنی و مهندسی از صنعت نیروگاهی ایران در روزهای پیش رو رقم خواهد خورد.
فرماندار فردیس در بازدید از شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با اشاره به جهش زیرساختی منطقه، تصریح کرد: «شهرستان فردیس امروز با دارا بودن ۲۸ هزار واحد تولیدی مؤثر، نقشی حیاتی در توسعه استان البرز و اقتصاد کلان کشور ایفا میکند. در این میان، شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران به عنوان نگینِ این منطقه، سهم مشهودی در توسعه پایدار شهرستان و پایداری شبکه سراسری برق کشور دارد.
شیزرپور ، مهندسی معکوس و ساخت قطعاتی که پیش از این در انحصار بیگانگان بود را «شاخص ارزندهی ملی» نامید و افزود: «اینجا مصداق عینی ما میتوانیم است.
در حاشیه بازدید از تلهفیلم «شکست حصر» به صورت رسمی رونمایی و اکران شد این اثر هنری که با تمرکز بر چالشهای پیچیده مهندسی و نبرد نابرابر متخصصان داخلی با انحصار برندهای مطرح جهانی ساخته شده، روایتگر حماسهای است که در آن «بنبستهای فناوری» به دست نخبگان ایرانی شکسته میشود.