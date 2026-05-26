آیین رونمایی از کتاب «این آپارتمان روح ندارد» از مجموعه کتاب «بچههای آپارتمان» در حاشیه نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان با حضور نویسنده و تصویرگر اثر، مدیران کانون پرورش فکری و کارشناسان حوزه ادبیات کودک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سخنرانان این نشست با تأکید بر ضرورت توجه ادبیات کودک به زندگی آپارتماننشینی، این اثر را نمونهای از روایت تجربههای زیست شهری کودکان دانستند.
استقبال از کتاب «این آپارتمان روح ندارد»
عباس محمددینی مدیرکل نظارت بر انتشارات کانون در این مراسم که روز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ برگزار شد، با اشاره به جایگاه این اثر در یک مجموعه گستردهتر گفت: کتاب «این آپارتمان روح ندارد» در قالب مجموعه «بچههای آپارتمان» و با هدف پرداختن به اصول شهروندی و زندگی شهری تولید شده است.
وی افزود: ۸ عنوان در این مجموعه در دست تولید قرار دارد که چهار عنوان آن منتشر شده و با استقبال مخاطبان مواجه شده است. به گفته او، این مجموعه در ماههای اخیر به فروش حدود ۱۴هزار نسخه دست یافته و از آثار پرفروش کانون محسوب میشود.
مدیرکل نظارت بر انتشارات کانون تأکید کرد: این کتابها با زبان داستانی و لطیف تلاش میکنند مسائل و چالشهای زندگی شهری و آپارتماننشینی را برای کودکان بازگو کنند و به نوعی آموزش غیرمستقیم شهروندی ارائه دهند.
ادبیات کودک باید زیست جدید آپارتماننشینی را روایت کند
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به تغییر سبک زندگی نسل جدید اظهار کرد: کودکان امروز در فضایی متفاوت از گذشته رشد میکنند و این تغییر، نیازمند بازتاب در ادبیات کودک است.
حامد علامتی گفت: ادبیات کودک باید بتواند زیست جدید شهری و تجربه آپارتماننشینی را به تصویر بکشد؛ زیستی که در آن روابط انسانی، بازی کودکان و تجربههای روزمره دگرگون شده است.
وی با اشاره به کتاب «این آپارتمان روح ندارد» افزود: این اثر با زبانی ساده و روان توانسته بخشی از تجربه زیست شهری کودکان را روایت کند و به تفاوت میان خانههای قدیمی و آپارتمانهای امروز بپردازد.
«ایده کتاب از زندگی واقعی بچههای امروز شکل گرفت»
شهرزاد شهرجردی نویسنده کتاب «این آپارتمان روح ندارد» نیز در این مراسم با بیان روند شکلگیری اثر گفت: هدف اصلی این کتاب پرداختن به زندگی کودکان در آپارتمانها و تجربههای روزمره آنها در فضای شهری بوده است.
وی افزود: موضوعهایی مانند روابط همسایگی، محدودیت فضاهای بازی، تعاملات اجتماعی و تجربه مهاجرت از خانههای قدیمی به آپارتمان، از محورهای اصلی شکلگیری این داستان بوده است.
شهرجردی تأکید کرد: در این اثر تلاش شده کودکان تنها مخاطب نباشند، بلکه خود کنشگر باشند و در کشف، حل مسئله و پیشبرد داستان نقش فعال داشته باشند.
او افزود: ایده «روح در آپارتمان» از تجربههای ذهنی و خاطرههای مشترک کودکی الهام گرفته است؛ جایی که فضاهای ناشناخته، تخیل و ترسهای کودکانه به داستان تبدیل میشوند.
«متن ساده، روایت جذاب و درگیری سریع مخاطب کودک»
سمیرا قیومی نویسنده کودک و نوجوان یکی از ویژگیهای مهم این اثر، زبان ساده و روان آن است؛ بهگونهای که کودک بدون درگیر شدن با پیچیدگیهای زبانی، بهسرعت وارد داستان میشود و آن را تا پایان دنبال میکند.
قیومی ادامه داد: این کتاب سرشار از تناقضهای جذاب است؛ کودکانی که ابتدا در مواجهه با آپارتمان دچار دلتنگی و مقاومت هستند و خانه قدیمی را سرشار از قصه میدانند، اما در ادامه میآموزند که در هر محیطی میتوان قصه ساخت و تجربه جدید داشت.
این کارشناس با اشاره به مفهوم «شرفالمکان بالمکین» در روایت اثر گفت: در این داستان، کودکان خودشان عامل خلق ماجرا هستند و با جابهجایی به فضای جدید، داستانها را با خود حمل میکنند و حتی از زندگی آپارتمانی برای تولید پادکست و روایتهای جدید الهام میگیرند.
قیومی تأکید کرد: این اثر نشان میدهد که برخلاف تصور رایج، هر مکان میتواند بستر شکلگیری داستان باشد و کودکان در هر فضا توانایی خلق معنا و ماجرا را دارند.
حضور کودکان در مراسم و بازخورد مخاطبان
در بخش پایانی مراسم، چند کودک و نوجوان حاضر در برنامه دیدگاههای خود را درباره کتاب بیان کردند. یکی از دانشآموزان با اشاره به تجربه خواندن اثر گفت: داستان کتاب ساده، روان و پرکشش است و به موضوع زندگی شهری و نقش کودکان در حل مسئله میپردازد.
نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ۳۰ اردیبهشت در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز شده و تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ میزبان علاقهمندان به کتاب و ادبیات کودک و نوجوان است.