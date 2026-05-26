استاندار آذربایجان شرقی در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی بر تامین ذخایر استراتژیک گندم، تسریع در جبران خسارت واحد‌های خسارت‌دیده در جنگ تحمیلی سوم صدور مجوز صادرات تخم‌مرغ و تعیین تکلیف اراضی خاوران ۲ تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی ضمن قدردانی از پیگیری‌های مستمر استاندار، قول مساعد برای تسریع در اقدامات و تامین پایدار کالا‌های اساسی داد و بر ارتقای امنیت غذایی به عنوان اولویت وزارتخانه تاکید کرد.

استاندار آذربایجان شرقی در روز‌های دوشنبه هر هفته با حضور در دفتر تهران، مسائل و مشکلات و طرح‌های توسعه‌ای استان را از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرکزی را پیگیری می‌کند.

بهرام سرمست در این روز کاری که به عنوان دوشنبه‌های کاری شناخته می‌شود حداقل سه چهار دیدار با وزرا و روسای سازمان‌های مرکزی کشور برای پیگیری امور مرتبط با استان دارد.