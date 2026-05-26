۴ پیگیری ویژه استاندار آذربایجان شرقی از وزارت جهاد کشاورزی
استاندار آذربایجان شرقی در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی بر تامین ذخایر استراتژیک گندم، تسریع در جبران خسارت واحدهای خسارتدیده در جنگ تحمیلی سوم صدور مجوز صادرات تخممرغ و تعیین تکلیف اراضی خاوران ۲ تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی ضمن قدردانی از پیگیریهای مستمر استاندار، قول مساعد برای تسریع در اقدامات و تامین پایدار کالاهای اساسی داد و بر ارتقای امنیت غذایی به عنوان اولویت وزارتخانه تاکید کرد.
استاندار آذربایجان شرقی در روزهای دوشنبه هر هفته با حضور در دفتر تهران، مسائل و مشکلات و طرحهای توسعهای استان را از وزارتخانهها و سازمانهای مرکزی را پیگیری میکند.
بهرام سرمست در این روز کاری که به عنوان دوشنبههای کاری شناخته میشود حداقل سه چهار دیدار با وزرا و روسای سازمانهای مرکزی کشور برای پیگیری امور مرتبط با استان دارد.