معاون درمان وزارت بهداشت در نشست بررسی روند اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع بر ضرورت نظمبخشی به مراجعات تخصصی از طریق درگاه پزشکی خانواده تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نشست بررسی روند اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع با حضور وزیر بهداشت، معاونین توسعه، درمان، بهداشت و آموزش و مشارکت رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور بهصورت حضوری و وبیناری برگزار شد.
نظمبخشی به مراجعات تخصصی با استقرار نظام ارجاع
سیدسجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این نشست، نظام ارجاع را یکی از راهبردیترین برنامههای سلامت کشور برشمرد و اظهار داشت: آغاز رسمی فرآیند ارجاع بیماران از سطح یک به سطوح ۲ و ۳ (خدمات تخصصی و فوقتخصصی) در شهرهای پایلوت، گامی بلند برای تکمیل زنجیره خدمات درمانی است که پیش از این به عنوان حلقه مفقوده در سیستم سلامت شناخته میشد.
وی افزود: با استقرار این نظام، شاهد نظمبخشی به مراجعات در بیمارستانهای دانشگاهی خواهیم بود. در این فرآیند، پزشک خانواده به عنوان هسته مرکزی مدیریت سلامت، بیمار را پس از تشخیص اولیه و در صورت نیاز، از طریق سامانههای الکترونیک به سطوح بالاتر هدایت میکند.
تسهیل مسیر درمان و ارجاع افقی
معاون درمان وزارت بهداشت با تشریح جزئیات فنی این طرح گفت: در سطح دوم، بیمار توسط متخصص ویزیت شده و در صورت نیاز به مشاورههای جانبی، در قالب “نظام ارجاع افقی” به متخصص دیگر هدایت یا جهت بستری به بیمارستان ارجاع میشود. هدف ما این است که مسیر ارائه خدمات از سطح اول تا فوقتخصصی، منسجم، نظاممند و مبتنی بر فرآیندهای شفاف باشد تا رضایتمندی بیماران افزایش یابد.
دکتر رضوی همچنین بر ضرورت ارزیابی مستمر دانشگاهها و ارائه گزارشهای دقیق از زیرساختها و چالشها تأکید کرد و بهرهگیری از تجربیات اجرایی دانشگاههای علوم پزشکی را کلید بهبود کیفیت این برنامه دانست.
تماس تلفنی رئیسجمهور و حمایت از کادر سلامت
گفتنی است؛ در میانه این نشست، دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در تماسی تلفنی با شرکتکنندگان در جلسه گفتوگو کرد. رئیسجمهور ضمن قدردانی از تلاشهای خستگیناپذیر کادر سلامت در مسیر پیادهسازی نظام پزشکی خانواده، بر اهمیت این طرح در تقویت نظام سلامت در برابر فشارهای خارجی تأکید کرد. وی همچنین حمایت همهجانبه دولت از این تحول ساختاری را یادآور شد و نقش پزشکان خانواده را در کاهش رنج و آلام مردم، کلیدی توصیف کرد.