سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اهواز از برگزاری ۱۱۰ جشن مشارکتی به مناسبت دهه ولایت در نقاط مختلف این کلانشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، موسی خنافره با اشاره به آغاز دهه ولایت از عید قربان تا عید غدیر خم اظهار کرد: در این دهه، پیوند دو عید بزرگ اسلامی یعنی قربان به عنوان نماد بندگی و غدیر به عنوان نماد امامت و ولایت به نمایش گذاشته می‌شود و فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های ولایت و گرامیداشت یاد شهداست.

وی با اشاره به برنامه‌های اهواز در این روز‌ها افزود: در اهواز تلاش داریم دهه ولایت را به شکل پرشوری برگزار کنیم. برنامه‌ریزی بر این است که تجهیزات لازم در اختیار گروه‌ها قرار گیرد تا برنامه‌ها به صورت مشارکتی و توسط هیات‌ها، مساجد و دیگر گروه‌ها اجرا شوند.

خنافره بیان داشت: شعار امسال دهه ولایت «بیعت و بعثت مردم در ۱۰۰ روز» تعیین شده است و در این روز‌ها ۱۱۰ جشن به صورت مشارکتی در اهواز برگزار می‌شود.

معاون شهردار اهواز در ادامه با اشاره به برگزاری پویش «بیعت» تصریح کرد: بیعت با شهدا جنگ رمضان و دیدار با خانواده شهدا از شاخص‌ترین برنامه‌هاست. همچنین هشت جشن محوری در سطح مناطق و محله‌ها برگزار خواهد شد.

خنافره با اشاره به برگزاری جشن کیلومتری در شب عید غدیرخم با مشارکت دستگاه‌های در بلوار آیت الله بهبهانی در محدوده شهربازی، اظهار داشت: هدف از برگزاری این جشن‌ها تقویت هویت فرهنگی، تمرکز بر اجتماع محلات و سرزنده کردن شهر است.

وی می‌گوید: برپایی موکب‌ها، جشن‌های خیابانی، دیدار با خانواده شهدا و پویش‌های اجتماعی مانند «بیعت با ولایت» از مهم‌ترین برنامه‌های این دهه در اهواز خواهد بود که با مشارکت مردم و نهاد‌های فرهنگی اجرا می‌شود.