رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حضور در رویداد اردیبهشت کتاب گفت: برگزاری یک آوردگاه فرهنگی در این سطح، از بارزترین نشانههای جریان زندگی عادی در ایران است؛ اگرچه رسانههای معاند تلاش دارند کشور ما را در یک وضعیت نامتعادل برای مردم جهان جلوه دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به همراه حسین دیوسالار، معاون توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی این سازمان، از بخشهای مختلف رویداد اردیبهشت کتاب بازدید کردند و در تعامل با ناشران و نویسندگان پای صحبتهای بیواسطه مخاطبان فعال در حوزه کتاب نشستند.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: اندیشه و دانشی که پس از انقلاب اسلامی در ایران شکل گرفت و در قالبهای متنوع عرضه شده، شایسته عرضه جهانی است.
ایمانیپور در بازدید از غرفه مشترک «مرکز ساماندهی ترجمه و نشر» و «مؤسسه بینالمللی الهدی» وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: در شرایطی که دشمنان ملت ایران تلاش دارند تا با بهرهمندی از ظرفیتهای فرهنگی و هنری تصویری دستساز و نادرست از کشور ما ارائه دهند، دستاندرکاران عرصه دیپلماسی عمومی از هیچ تلاشی برای مقابله با دست روایتها فروگذار نکرده و در این نبرد نرم از تمام فرصتها ازجمله ظرفیت بالای حوزه کتاب اعم از برپایی نمایشگاه یا شرکت در رویداد «اردیبهشت کتاب» آن هم در شرایط حساس پساجنگ غفلت نمیکند.
وی ادامه داد: برگزاری یک آوردگاه فرهنگی در این سطح، از بارزترین نشانههای جریان زندگی عادی در ایران است. اگرچه رسانههای معاند و تبلیغات سوء غربی و عبری تلاش دارند کشور ما را در یک وضعیت نامتعادل برای مردم جهان جلوه دهند، حضور پرشور مردم و ناشران در چنین رویدادهایی نشان میدهد که بر خلاف خواست دشمن نه تنها اسباب حیات در این جغرافیا مختل نیست، بلکه فارغ از نمایشگاههای متعدد مجازی برگزار شده، به رسم هر ساله در وسعتی به اندازه ۶۵ هزار مترمربع مسئله کتاب و دل مشغولیهای حوزه نشر در فضایی حقیقی باغ کتاب به قوت خود پا برجاست.
ایمانیپور یادآور شد: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با عرضه ۱۷۰ عنوان کتاب به زبانهای انگلیسی، عربی، روسی و فرانسوی برای مخاطبان کتابدوست باغکتاب به سهم خود در توسعه این نشاط اجتماعی قدم برداشته و امید دارد در سایه ارتباط حضوری و به برکت چنین فرصتهای فرهنگی این نهاد بتواند تولیدات خود را که بهطور متوسط عرضه تا ۸۰ عنوان کتاب ایرانی در قالب ۲۰ زبان زنده دنیاست، با همیاری ناشران ملی و همچنین، انشارات بومی در کشورهای مختلف به تعداد بالاتری افزایش دهد.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تمجید از تنوع زبانی و موضوعی کتابهای عرضه شده در راستای تبیین دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی در عرصه جهانی اظهار کرد: سالهاست اردیبهشت در تقویم فرهنگی ایران به یک فرصت طلایی برای اهالی کتاب مبدل شده است. در این ماه تا همین حوالی بسیاری از مردم ایران مکان دیدار و حتی پیمایشهای روزانه خود را در چنین مجموعهای تعیین میکردند.
وی ابراز داشت: اینکه بنا به شرایط تحمیلی ناشی از تهاجم اخیر رژیم صهیونی آمریکایی، نمایشگاه بینالمللی دایر نبود، اما خرسندیم رویدادی مانند «اردیبهشت کتاب» این خلاء را برای خیل مخاطبان پُر کرد تا سرمایهای سترگ که طی دههها بهتدریج از بستر یک بازار کتاب متولد و در ادامه به یک ویژند فرهنگی برای ایران در بین بین کشورهای مختلف جهان تعریف شد، همچنان میزبان مخاطبان حوزه نشر باشد.
گفتنی است؛ رویداد اردیبهشت کتاب با شعار «در هوای کتابخوانترین رهبر دنیا» و به یاد شهید آیتالله خامنهای از ۲۳ اردیبهشت در باغ کتاب تهران در حال برگزاری است و به دلیل استقبال بازدیدکنندگان تا پایان روز جمعه ۸ خردادماه تمدید شد.