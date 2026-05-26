به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی بویین میاندشت گفت: ماموران انتظامی بامداد شب گذشته درایستگاه شهید سالاری به یک دستگاه خودرو پراید که ۱۰ راس گوسفند را به طرز ماهرانه‌ای جاسازی کرده بودند مشکوک شدند که با بررسی دقیق، سابقه سرقت هر دوسرنشین خودرو محرز می‌شود.

سرهنگ احمد سپه وند افزود: با اقدامات فنی که انجام شد سارقان اعتراف کردند که در شهرستان نجف آباد در یک دامداری با بستن دست وپا ودهان دامدار اقدام به سرقت احشام کردند که با هماهنگی با فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد دیگر همدستان آنها هم دستگیر وبرای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.