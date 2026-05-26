درخشش ملی پوش البرزی در رقابتهای پاراوزنهبرداری
ملی پوش البرزی در رقابتهای پاراوزنهبرداری آزاد ۲۰۲۶ الجزایر ۲ مدال رنگارنگ از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
در پایان سومین روز از رقابتهای آزاد پاراوزنهبرداری الجزایر، مهدی صیادی ملی پوش البرزی کشورمان در دسته مثبت ۱۰۷ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت.
صیادی در حرکت اول و دوم خود به ترتیب وزنههای ۲۳۰ و ۲۳۵ کیلوگرمی را بالای سر برد و در حرکت سوم نیز وزنه ۲۳۸ کیلوگرمی را مهار کرد و به مدال نقره رسید.
صیادی همچنین با ثبت رکورد ۷۰۳ کیلوگرم به مدال طلا مجموع دست پیدا کرد.