معاون وزیر جهاد کشاورزی از افزایش جوجه ریزی در تیرماه خبر داد و گفت: صادرات مرغ در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روحالله زحمتکش، معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه طبق برآوردها جوجهریزی در خرداد به ۱۳۰ میلیون قطعه و در تیرماه به ۱۴۰ میلیون قطعه می رسد، تصریح کرد: در صورت فراهم شدن زیرساختهای لازم، صادرات مرغ نیز در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.
وی با این پیش بینی که به دلیل افزایش قیمت سایر محصولات غذایی، مصرف مرغ بیشتر خواهد شد، افزود: برنامهریزیهای تولید بر همین اساس انجام شده است.
زحمتکش تصریح کرد: اگرچه قیمت تمامشده مرغ ممکن است بالا باشد، اما این به معنای گرانفروشی نیست.
بر اساس پژوهش های انجام شده، برای تولید هر کیلوگرم مرغ بیش از چهار هزار لیتر آب مصرف می شود و خوراک مصرف شده برای تولید مرغ نیز، با نهاده هایی تولید می شود که تا چند ماه پیش با ارز یارانه ای وارد می شد و تامین آنها هنوز هم هزینه بر است.