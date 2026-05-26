به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رادیو فرهنگ به مناسبت فرارسیدن روز عرفه، ویژه‌برنامه‌ای با عنوان «در وادی عرفات» را به صورت زنده با پخش دعای عرفه از حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) تقدیم شنوندگان می‌کند.

این برنامه که به پخش زنده مراسم معنوی روز عرفه اختصاص دارد، امروز از ساعت ۱۵:۳۰، پخش می شود و لحظات نیایش، دعا و مناجات بندگان خدا در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) را برای مخاطبان در سراسر کشور روایت می‌کند.

مراسم قرائت دعای پر فیض عرفه در این برنامه پخش می‌شود که با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز و در ادامه سخنرانی و مرثیه‌سرائی ذاکران اهل‌بیت (ع) و قرائت دعای عرفه است. گزارش مردمی و انعکاس حال و هوای مردم و گزارش‌هایی از حضور آنان در مراسم، کارشناسی کوتاه درباره بررسی فضیلت و اهمیت دعای عرفه با حضور کارشناس مذهبی از دیگر بخش‌های این برنامه است.

این ویژه‌برنامه با اجرای امیرحسین سپهری، امروز ساعت ۱۵:۳۰، پخش می‌شود.

گروه «ادب و هنر» رادیو فرهنگ با هدف ترویج و تکریم گنجینه‌های ادبیات فارسی، برنامه جدیدی را با عنوان «قرار هفته» به جدول پخش اضافه کرده است. این برنامه که به عنوان یک برنامک تخصصی ادبی طراحی شده، هر هفته به معرفی یکی از شاعران ایران‌زمین می‌پردازد

«قرار هفته» در هر قسمت به سراغ یک چهره شاخص از شاعران معاصر یا کلاسیک رفته و ضمن معرفی جامعِ جایگاه هنری و زیست‌نامه‌ی شاعر، منتخبِ اشعار او با نگاهی تازه مورد واکاوی، خوانش و بررسی قرار می‌گیرد.

این برنامه تلاش دارد تا با ایجاد فضایی صمیمانه و در عین حال تخصصی، مخاطبانِ علاقه‌مند به شعر را با ابعادِ پنهان و ظرافت‌های زبانیِ شعر فارسی آشنا کرده و به عنوان مرجعی شنیداری برای شناختِ دقیق‌ترِ نوابغِ ادبیاتِ کشور عمل کند.

«قرار هفته» برنامه‌ای پنج‌دقیقه‌ای که هر هفته به یکی از شاعران ایران‌زمین اختصاص دارد و در هر قسمت، مخاطبان در سفری کوتاه، اما شنیدنی، با زندگی، سبک شعری، اندیشه و آثار یکی از شاعران برجسته کلاسیک یا معاصر آشنا می‌شوند و منتخبی از اشعار او نیز خوانش و مرور می‌شود.