در پی نامه رسمی خانه معدن ایران به وزارت صمت، موضوع تعدیل قرارداد‌ها و بازنگری در نحوه محاسبه بهره‌مالکانه معادن سرب و روی تحت پوشش ایمیدرو، با دستور مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن، برای بررسی به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ارجاع شد.

ارجاع پرونده بهره‌مالکانه سرب و روی به ایمیدرو

به گزارش تحریریه صنت و معدن خبرگزاری صداوسیما، فعالان حوزه سرب و روی کشور به دلیل همزمانی رشد هزینه‌های تولید و افزایش حق‌السهم دولت، خواستار اصلاح فوری فرمول‌های محاسباتی شده‌اند. این درخواست که مستند به «بسته حمایت از صنایع» مصوب هیئت وزیران است، اکنون در دستور کار معاونت معدنی ایمیدرو قرار گرفته است.

خانه معدن ایران در نامه خود خطاب به وزیر صمت تأکید کرده است که افزایش شدید هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و مواد اولیه در کنار رشد نرخ ارز، تداوم فعالیت بسیاری از طرحهای معدنی سرب و روی را با چالش جدی اقتصادی و خطر توقف مواجه کرده است.

بر اساس این گزارش، اگرچه قیمت جهانی این دو فلز در بورس لندن (LME) با رشد حدود ۳۵ درصدی همراه بوده، اما فرمول فعلی محاسبه بهره‌مالکانه بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید، بار مالی سنگینی را بر دوش معدن‌کاران گذاشته و سودآوری این بخش را به شدت کاهش داده است.

خانه معدن ایران پیشنهاد داده مبنای محاسبه بهره‌مالکانه معادن سرب و روی بر اساس نرخ کشف شده در بورس کالای ایران تعیین شود. همچنین تشکیل کارگروهی مشترک میان وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان بخش خصوصی برای تدوین سازوکار جدید محاسبات بهره‌مالکانه از دیگر پیشنهادهای مطرح شده است.

مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت نیز در نامه ارجاعی خود به معاونت معدنی ایمیدرو، بر فوریت تعیین تکلیف این موضوع تأکید کرده است. در این مکاتبه تصریح شده است که درخواست بخش خصوصی مستند به ماده ۷ بسته حمایتی دولت است.

طبق این ماده قانونی، در قرارداد‌های دولتی که به دلیل نوسانات نرخ ارز دچار اختلاف قیمت شده‌اند، امکان تعدیل ارزش قرارداد با تأیید دستگاه‌های مسئول وجود دارد. فعالان معدنی معتقدند این بند قانونی، محکم‌ترین مبنای حقوقی برای بازنگری در قرارداد‌های فعلی و کاهش فشار بهره‌مالکانه بر معادن سرب و روی است.

با ارجاع این پرونده به ایمیدرو، انتظار می‌رود در روز‌های آتی جلسات مشترکی میان ذینفعان برگزار شود تا از توقف چرخ تولید در یکی از ارزآورترین حوزه‌های معدنی کشور جلوگیری به عمل آید.