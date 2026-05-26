پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ری از آغاز عملیات برداشت غلات در این شهرستان با بهرهگیری از ۷۰ دستگاه کمباین خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، در راستای حفظ حقوق عامه، ۴۰۰ مورد ساختوساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی شناسایی و تخریب شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید نادری با اشاره به آغاز فصل پرکار کشاورزی در قطب تولیدات گیاهی استان تهران در شهرستان ری اظهار کرد: عملیات برداشت محصول در بخش فشافویه آغاز شده است و پیشبینی میشود با تمهیدات اندیشیده شده، امسال شاهد عملکرد مطلوبی در واحد سطح باشیم.
رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ری با بیان اینکه نظارت دقیق بر فرآیند برداشت برای کاهش ضایعات در دستور کار است، افزود: در حال حاضر ۷۰ دستگاه کمباین کار برداشت محصولات را بر عهده دارند. نکته حائز اهمیت در این فصل، نظارت مستمر کارشناسان جهاد کشاورزی و کلینیکهای گیاهپزشکی بر عملکرد این دستگاههاست.
وی گفت: تمامی کمباینها پیش از ورود به مزارع مورد معاینه فنی قرار گرفتهاند تا از ریزش احتمالی محصول جلوگیری شود. پیشبینی ما این است که امسال حدود ۷۰ هزار تن محصول (گندم و کلزا) از سطح مزارع شهرستان برداشت و تحویل سیلوها و مراکز خرید دولتی شود. این عملیات که از هفته جاری آغاز شده، تا اواخر خرداد ماه ادامه خواهد داشت.
نادری به موضوع صیانت از اراضی ملی و کشاورزی اشاره کرد و گفت: روز گذشته عملیات گسترده مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز در روستای «سنگتراشان» بخش خاوران اجرا شد. در این عملیات، آزادسازی اراضی که به صورت غیرقانونی دیوارکشی یا بنا شده بودند، با موفقیت به سرانجام رسید.
وی تاکید کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۴۰۰ مورد تخریب ساختوساز غیرمجاز با هماهنگی مراجع قضایی و همراهی نیروی انتظامی و فرمانداری ویژه شهرستان ری انجام شده است. عزم مسئولان شهرستان بر این است که با هرگونه دستاندازی به اراضی کشاورزی به شدت برخورد کنند و اجازه ندهند ریههای تنفسی و منابع تولید غذا در این منطقه از بین برود.
رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ری در خصوص وضعیت بازار کالاهای اساسی نیز اظهار کرد: برای جلوگیری از تنشهای قیمتی در بازار مرغ و گوشت، پیشبینیهای لازم صورت گرفته است. با توجه به پیشرو بودن مناسبتهای مذهبی، اقلام تنظیم بازاری برای توزیع میان هیاتهای مذهبی و اقشار مختلف در نظر گرفته شده است.
نادری خاطرنشان کرد: علاوه بر سهمیه ۶۵ تنی برنج دولتی شهرستان، حدود ۲۵۰ تن برنج کشف شده از منابع احتکار کالا نیز با دستور قضایی تعیین تکلیف شده است. این محمولهها از طریق اتحادیههای تعاونی و شبکههای توزیع در اختیار مردم قرار میگیرد تا ثبات بازار حفظ شود.
شهرستان ری در جنوب استان تهران واقع شده است.