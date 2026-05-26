پخش زنده
امروز: -
نشست تخصصی فرآیند آمادهسازی تیم فوتبال امید جهت حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،فرآیند آمادهسازی تیم فوتبال امید ایران جهت شرکت در بیستمین دوره بازیهای آسیایی، صبح امروز (سهشنبه ۵ خرداد ماه) طی نشستی به ریاست وزیر ورزش و جوانان بررسی شد.
حضور تیم ملی فوتبال امید در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در شرایطی تا پیش از این با، اما و اگرهایی روبهرو بود که با تصمیم مقام عالی وزارت این رشته هم در فهرست اعزام به بزرگترین رویداد ورزشی قاره گرفت.
بر این اساس با مشخص شدن سرمربی و کادر فنی تیم امید در فاصله چهار مانده تا بازیهای آسیایی، جلسهای با حضور کارشناسان وزارتی، سرپرست کاروان اعزامی و مسئولان فدراسیون فوتبال ترتیب داده شد تا ضمن آسیبشناسی نتایج این تیم در ادوار قبلی، اهداف و انتظارهای ناگویا ۲۰۲۶ نیز تبیین شود.
طبق گزارش اعلام شده از سوی سرمربی تیم فوتبال امید، در حال حاضر ۵۰ نفر در اردوی این تیم حضور دارند و تمرینات امیدهای فوتبال ایران در تهران سپری میشود.
آنچه که بهعنوان نیاز اصلی امیدهای فوتبال ایران برای حضوری موفق در بازیهای آسیایی مطرح شد، شرکت در اردوهای خارجی و برگزاری تورنمنتهای بینالمللی دوستانه بود که حسین عبدی تأکید زیادی به آن کرد.
وی در این خصوص توضیح داد: میانگین سنی ۵۸ درصد تیم کنونی زیر ۲۰ سال است. شاکله آینده تیم ملی بزرگسالان ایران همین نفرات هستند. امیدواریم در فاصله چند ماه باقیمانده ترتیبی داده شود تا در مسابقات دوستانه خارجی بیشتری شرکت کنیم. بیشترین خلاء ما میدان ندیدن بازیکنان است. بازی با تیمهای خارجی ما را بزرگتر میکند.
امیدهای فوتبال در ترکیه اردو برپا میکنند
با هماهنگیهای صورت گرفته از طرف فدراسیون فوتبال، ملیپوشان امید آماده میشوند تا طی روزهای آینده برای انجام اردوی مشترک راهی ترکیه شوند.
همزمانی روزهای فیفا و بازیهای آسیایی ناگویا از دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه بود که به آن اشاره شد.
استفاده از مهرههای تیم امید در تیم بزرگسالان همیشه یکی از چالشهایی بوده است که دو تیم در آستانه رویدادهای مهم با آن مواجه بودند.
خوشبختانه برای این دوره از بازیهای آسیایی همزمانی فیفادی و مسابقات ناگویا این نگرانی را مرتفع کرده است.
تیم فوتبال امید ایران در حالی جزو تیمهای پرافتخار بازیهای آسیایی است که از سال ۲۰۰۶ به بعد توفیقی در این آوردگاه نداشته است.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به این موضوع خاطر نشان کرد: فوتبال ورزش مخاطبپذیری است و ما به احترام جامعه و مردم همه مقدمات را برای حضور این رشته در بازیهای آسیایی مهیا کردیم؛ بنابراین توقع داریم که کادر فنی تیم به ناگویا بفرستد و هدفش قهرمانی باشد.