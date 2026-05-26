مدیرعامل شرکت سنگآهن مرکزی ایران-بافق با اعلام تحقق سود ۷ هزار میلیارد تومانی این شرکت در سال ۱۴۰۴، از طرحهای تحولی این شرکت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جواد عسکری در نشست خبری با اصحاب رسانه بافق، با تشریح وضعیت کلان این مجموعه گفت: در سالی که سپری شد، با وجود پیشبینیهای منفی و چالشهای حوزه انرژی، نه تنها چرخ تولید متوقف نشد، بلکه با کار جهادی به سودآوری بین ۶.۵ تا ۷ همت دست یافتیم.
عسکری از توافق با بانک تجارت برای تضمین پرداخت مطالبات رانندگان و پیمانکاران خبر داد و گفت: سیستم نوین پرداخت به گونهای طراحی شده که مطالبات به صورت نقد و یا توافقهای کوتاهمدت بانکی تسویه میشود. وی تأکید کرد: برای تمام کامیونهای موجود در شهرستان بار داریم و با برنامه جابهجایی ۹ میلیون تن سنگ، اجازه نمیدهیم هیچ ظرفیتی در بافق معطل بماند.
وی با اطمینانبخشی به شهروندان در خصوص ذخایر معدنی تصریح کرد: با افزایش ۸۵ درصدی ذخایر در بخش مالکیتی، دغدغه خوراک ۳۰ ساله چغارت رفع شده است؛ علاوه بر این، تیمهای اکتشافی ما به نتایج درخشانی در حوزه معادن مس، طلا و نقره دست یافتهاند .
مدیرعامل شرکت سنگآهن مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: به دنبال ایجاد یک درآمد پایدار برای نهادهای فرهنگی و مذهبی شهر از محل سود سهام هستیم تا این مجموعهها بدون وابستگی به مدیریت، به صورت مستقل و توانمند فعالیت کنند. مسیر ما مسیر رونق و شفافیت است و واقعیت شرکت، همان ارقامی است که در سامانهها زیر ذرهبین سهامداران قرار دارد.