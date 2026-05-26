به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جواد عسکری در نشست خبری با اصحاب رسانه بافق، با تشریح وضعیت کلان این مجموعه گفت: در سالی که سپری شد، با وجود پیش‌بینی‌های منفی و چالش‌های حوزه انرژی، نه تنها چرخ تولید متوقف نشد، بلکه با کار جهادی به سودآوری بین ۶.۵ تا ۷ همت دست یافتیم.

عسکری از توافق با بانک تجارت برای تضمین پرداخت مطالبات رانندگان و پیمانکاران خبر داد و گفت: سیستم نوین پرداخت به گونه‌ای طراحی شده که مطالبات به صورت نقد و یا توافق‌های کوتاه‌مدت بانکی تسویه می‌شود. وی تأکید کرد: برای تمام کامیون‌های موجود در شهرستان بار داریم و با برنامه جابه‌جایی ۹ میلیون تن سنگ، اجازه نمی‌دهیم هیچ ظرفیتی در بافق معطل بماند.

وی با اطمینان‌بخشی به شهروندان در خصوص ذخایر معدنی تصریح کرد: با افزایش ۸۵ درصدی ذخایر در بخش مالکیتی، دغدغه خوراک ۳۰ ساله چغارت رفع شده است؛ علاوه بر این، تیم‌های اکتشافی ما به نتایج درخشانی در حوزه معادن مس، طلا و نقره دست یافته‌اند .

مدیرعامل شرکت سنگ‌آهن مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: به دنبال ایجاد یک درآمد پایدار برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی شهر از محل سود سهام هستیم تا این مجموعه‌ها بدون وابستگی به مدیریت، به صورت مستقل و توانمند فعالیت کنند. مسیر ما مسیر رونق و شفافیت است و واقعیت شرکت، همان ارقامی است که در سامانه‌ها زیر ذره‌بین سهامداران قرار دارد.