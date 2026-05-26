معاون سازمان آتشنشانی شهرداری زنجان با اشاره به افزایش گزارشهای مربوط به مشاهده مار در مناطق شهری، نسبت به رعایت نکات ایمنی و حذف عوامل جاذب این حیوانات هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ معاون سازمان آتشنشانی شهرداری زنجان با اشاره به افزایش گزارشها و عملیاتهای مربوط به حضور و مزاحمت مارها در سطح شهر طی روزهای اخیر، گفت: این موضوع میتواند ناشی از عوامل مختلفی مانند بارشهای سیلآسای هفتههای گذشته و افزایش قابل توجه دمای هوا در روزهای اخیر باشد.
وی با بیان توصیههای ایمنی در خصوص مواجهه با مار در محیطهای شهری و اطراف منازل، به برخی از زمینهها و عوامل جاذب این حیوانات اشاره کرد و افزود: وجود منابع غذایی مانند موش و حشرات بزرگ، انباشت چوب، آجر یا سنگ در حیاط، رشد علفهای هرز و پوشش گیاهی بلند، وجود رطوبت زیاد و آبهای راکد و همچنین آلودگی محیط میتواند شرایط را برای حضور مارها مناسب کند.
معاون سازمان آتشنشانی شهرداری زنجان تأکید کرد: تا زمانی که این شرایط اصلاح نشود و محیط برای مارها جذاب و مناسب باقی بماند، استفاده از روشهای دفع مار اثر دائمی نخواهد داشت.
وی در ادامه به برخی روشهای پیشگیری و دفع مار اشاره کرد و گفت: کوتاه کردن چمنها و بوتههای بلند، جمعآوری چوب و سنگهای انباشته، بستن شکافهای زمین و دیوار، حذف آبهای راکد و رطوبت، جلوگیری از تجمع جوندگان و استفاده از روشهای سنتی با توجه به حساسیت مارها به بوی تند موادی مانند سیر، نفتالین و سرکه از جمله اقدامات مؤثر در این زمینه است.
وی همچنین توصیه کرد: هنگام مراجعه به طبیعت و یا باغات اطراف شهر، شهروندان نسبت به امن بودن محل پارک خودرو اطمینان حاصل کنند تا از نفوذ مار و سایر حیوانات به داخل خودرو جلوگیری شود.
معاون سازمان آتشنشانی شهرداری زنجان با تأکید بر اینکه استفاده از سموم شیمیایی به دلیل خطرات جانی برای افراد به هیچ عنوان توصیه نمیشود، گفت: در صورت مواجهه با مار، شهروندان باید سریعاً محیط را ایمنسازی کرده، کودکان را از محل دور نگه دارند و در کوتاهترین زمان ممکن با سامانه ۱۲۵ مرکز EOC سازمان آتشنشانی تماس بگیرند.