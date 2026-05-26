معاون وزیر نفت گفت: ۳۰ درصد تولید گازوئیل کشور برای تامین سوخت، تحویل نیروگاه‌های حرارتی می‌شود که اگر مصرف برق در بخش‌های غیرمولد کاهش یابد، این گازوئیل به بخش حمل و نقل و صنعت می‌رسد.

محمدصادق عظیمی فر، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما گفت: ۳۰ درصد تولید گازوئیل کشور جهت تامین سوخت، تحویل نیروگاه‌های حرارتی می‌شود با این حال مصرف کنندگان دیگری در بخش‌های حمل و نقل، صنایع و کشاورزی هستند که به این گازوئیل نیاز دارند، پس هرچه مصرف برق مدیریت شود، از مصرف گازوئیل نیروگاه‌ها کاسته و به واحد‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی تزریق شود.

مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همچنین گفت: کاهش مصرف گازوئیل داخلی باعث کاهش نیاز به واردات این حامل انرژی می‌شود.

سال ۱۴۰۴، وی اعلام کرده بود با کاهش ۴ درصدی مصرف، ایران از واردات گازوئیل بی نیاز شده، این خبر به این معنی بود که تولید داخل کفاف مصرف داخل را می‌دهد.

اما حمله به زیرساخت‌های انرژی کشور در آخرین روز‌های اسفند ۱۴۰۴، این شرایط را عوض کرده است.

طبق گفته وزیر نفت حمله به زیرساخت‌های انرژی در عسلویه و مجتمع‌های پارس جنوبی، باعث شد بخشی از تولید گاز و میعانات گازی کشور از دست برود.

این گفته وزیر نفت یعنی تامین سوخت گاز و گازوئیل برای نیروگاه‌ها در ماه‌های سرد، ممکن است سخت شود و یا مجبور به صرف ارز برای واردات انرژی شویم.

اکنون این سوال را مطرح است، در ماه‌های آینده، برق و سوخت‌هایی مثل گاز و گازوئیل صرف چه کاری شود به نفع اقتصاد ایران است و چگونه به اشتغال کارگران می‌توان کمک کرد؟

معاون وزیر نیرو گفت: اگر هر مشترک، یک لامپ ۲۵ واتی را خاموش کند، به اندازه نیاز تمام کارخانه‌های سیمان ایران، برق تامین می‌شود و اگر این لامپ‌ها به دو لامپ ۲۵ واتی افزایش پیدا کند، به اندازه هزار و ۵۰۰ مگاوات یعنی بیشتر از نیروگاه اتمی بوشهر در مصرف برق صرفه جویی می‌شود.

به نظر می‌رسد در این برهه مهم، خاموش کردن لامپ‌های غیرضروری، چه در تابستان و چه در زمستان، معجزه می‌کند.