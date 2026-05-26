درآمد ۶ میلیون دلاری از تهیه نقشهها و چارتهای دریایی
اسکندر صیدایی از تهیه اطلس سرمایه گذاری کشور با کمک وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: ما اطلس ظرفیتهای سرمایه گذاری کشور را تهیه کردهایم که در این اطلس ظرفیتها و توان مندی اقتصادی برای سرمایه گذاری با همکاری وزارت اقتصاد ایفای نقش کردهایم.
وی افزود: هم اکنون پهنه بندی نقشهای و اطلاعاتی این حوزه آماده شده است.
رییس سازمان نقشه برداری با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین اقدامات سازمان نقشه برداری برای درآمد زایی که به خاطر تحریم این درآمد فعلا به کشور باز نمیگردد تولید چارت دریایی است گفت: تا کنون ۶ میلیون دلار ذخیره ارزی برای کشور از این محل ایجاد شده است که امیدواریم به زودی در اختیار کشور قرار گیرد.
وی از راهاندازی سامانه زیرساخت ملی اطلاعات مکانی با ۲۵ هزار لایه دادهای خبر داد و گفت که این سامانه قابلیت توسعه تا ۱۲۵ هزار لایه را نیز دارد.
صیدایی با بیان اینکه این دستاورد یک سلیقه صرفاً ایرانی نیست، تصریح کرد: سازمان ملل متحد الگوی زیرساخت دادههای مکانی (SDI) را بهعنوان یک سامانه نوین اطلاعاتی در سطح جهانی مطرح کرده و برای آن تشکیلاتی پیشبینی کرده است که ایران نیز در آن جایگاه و نقش دارد.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در تشکیلات مدیریت اطلاعات مکانی آسیا و اقیانوسیهٔ سازمان ملل، ریاست گروه کاری سوم را بر عهده دارد که مأموریت اصلی آن تلفیق اطلاعات اقتصادی و اجتماعی با دادههای مکانی است.
رئیس سازمان نقشهبرداری همچنین به تدابیر امنیتی این سامانه برای شرایط بحرانی اشاره کرد و گفت: این اطلاعات طوری طراحی نشده که در زمان جنگ یا بحران رها شود و مورد سوءاستفاده قرار گیرد. دسترسیها کاملاً محدود و کنترلشده است و صرفاً به مجموعههایی داده میشود که در مدیریت بحران نیاز دارند؛ به این ترتیب در عین شفافیت تصویری از کل کشور، از سوءاستفاده جلوگیری میشود.
وی ناوگان هوایی مجهز به چندین هواپیمای تصویربرداری و ناوگان دریایی با چندین کشتی آبنگاری را از جمله این تجهیزات برشمرد و با اشاره به اهمیت چارتهای دریایی گفت: هر کشتی که بخواهد وارد آبهای ما شود، به راهنمایی مجازی نیاز دارد که موقعیت جغرافیایی، عمق آب، وضعیت ساحل و دیگر موارد را نشان دهد. تا چند سال پیش تولید این چارتها در انحصار انگلستان بود، اما امروز با افتخار میگوییم که ایران سالانه ۱۰۰ هزار چارت دریایی تولید میکند.
رئیس سازمان نقشهبرداری کشور، بایگانی ۶ میلیون قطعه تصویر هوایی از گستره ایران در هفت دهه گذشته را سرمایهای ارزشمند توصیف کرد و عنوان کرد: تمامی این تصاویر اسکن، مدلسازی و دادههای آن استخراج شده است و امروز در شناخت پیشینه فضایی سرزمین، مدلسازیهای مختلف، دعاوی قضایی، تعیین حق و حقوق و آیندهنگریها کاربردهای بسیار گستردهای دارد.
وی افزود: طبق دادههای ما، استان گیلان تنها استانی است که نشست ندارد. در بقیه استانها و شهرها، نرخ فرونشست از چند میلیمتر تا ۴۳ سانتیمتر متغیر است. رکورد ۴۳ سانتیمتر مربوط به دشتهای استان کرمان است و پس از آن، استان گلستان پهنه وسیعی از فرونشست را به خود اختصاص داده است. در تهران نیز عمدتاً مناطق جنوب و جنوب غرب با نرخهای قابل توجهی از فرونشست مواجه هستند.
وی با اشاره به اینکه در برخی مناطق، استانداردهای بینالمللی چندین برابر زیر پا گذاشته شده، افزود: فقط در هفته گذشته بیش از ۱۰۰ نامه محرمانه به مدیران ملی، استانداران و دستگاهها منعکس کردیم و وضعیت بحرانی را گوشزد کردیم. از ما برای حضور در شورای برنامهریزی و توسعه استانها دعوت میشود و در آنجا نقشهها و لایههای فرونشست را نمایش میدهیم و هشدار میدهیم که باید جلوی بارگذاری جدید گرفته شود. متأسفانه در برخی دههها روی گسلهای فعال بارگذاری صورت گرفته، اما ما برای آینده میگوییم دوراندیشی کنید و بارگذاری جدید انجام ندهید.
وی در پاسخ به سوالی درباره بیتوجهی به هشدارها در تهران و احتمال افشاگری، تأکید کرد: در زمینه گسلها، سازمان زمینشناسی متولی تخصصیتری است و ما تبادل داده داریم. ستاد مدیریت بحران کشور نیز از وظایفش هشدار و حفظ آرامش مردم است و همه ما در این چارچوب حرکت میکنیم.
صیدایی شایعه کاهش ارتفاع قله دماوند را رد کرد و با استناد به مطالعات میدانی سازمان نقشهبرداری توضیح داد: ما یک ایستگاه رصد بزرگ در پای دماوند داریم. بر اساس اندازهگیریهای این ایستگاه، قله دماوند سالانه حدود دو میلیمتر افزایش ارتفاع دارد و زلزلههای منطقه نیز نشاندهنده حرکات پوست زمین است.
وی علت اختلاف حدود ۶۰ متری با ارقام قدیمی را نه کاهش ارتفاع، بلکه افزایش دقت ابزارهای اندازهگیری دانست و گفت: عددی که قبلاً ثبت شده بود، با ابزارهای غیردقیق اندازهگیری شده بود. سازمان نقشهبرداری با ابزارهای دقیق امروزی، ارتفاع واقعی قله را اندازهگیری کرد و این اختلاف صرفاً ناشی از خطای ابزارهای قدیمی است و هیچ کاهش ارتفاعی رخ نداده است.
صیدایی در پاسخ به پرسشی درباره دلیل عقبنشینی آب دریای خزر گفت: در تشکیلات سازمان نقشهبرداری، ذیل معاونت فنی، مدیریت آبنگاری با تیمهای تخصصی آبشناسی فعال است که منابع آبی را رصد میکنند. مطالعات گسترده همکاران ما نشان میدهد که خزر، بهویژه در بخش شمالی، با کمبود آب مواجه شده و پهنههایی از خشکی در حاشیه شمال شرقی و شمال غربی آن پدیدار شده است.
وی با تأکید بر اینکه عمیقترین بخش خزر در محدوده جنوبی و سواحل ایران قرار دارد، افزود: این کمآبی و پسروی هنوز به محدوده ما نرسیده است، اما فرایند خشکسالی، شرایط جوی و بهرهبرداریهای بیرویه دست به دست هم دادهاند و باید دستگاههای متولی تدابیر لازم را بیندیشند تا ما هم در دهههای آتی دچار این مشکل نشویم. آنچه اکنون از پسروی آب در نقشهها میبینیم، عمدتاً در سواحل کشورهای همسایه شمالی است.
رئیس سازمان نقشهبرداری درباره همکاری با سازمان برنامه و بودجه در زمینه آمایش سرزمین گفت: آمایش سرزمین یعنی ساماندهی مطلوب انسان، فضا و فعالیتها. سازمان برنامه و بودجه موفق شد در سال ۱۴۰۰ سند ملی آمایش سرزمین را پس از سالها بهروزرسانی کند. این سند با همکاری دانشگاهها، مدیران دولتی و بخش خصوصی، پهنهبندیهای توسعه، پذیرش جمعیت و سایر فعالیتها را مشخص کرده است.
صیدایی با اشاره به جایگاه بینالمللی ایران در این زمینه تصریح کرد: ما در کمیتههای تخصصی سازمان ملل عضو و دارای مسئولیت هستیم. نماینده ما رئیس گروه کاری غرب آسیا در امور ثبت عوارض دریایی است و تمام نقشههای تهیهشده با اسامی صحیح، به عنوان مستند بینالمللی به ثبت میرسد.