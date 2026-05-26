به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده گروه۲۲ توپخانه نزاجا در این دیدار گفت: ما باید همیشه قدردان زحمات ارزشمند نظامیان و خانواده‌های آنان که در طول سال‌های متمادی خدمت صادقانه خود با رشادت‌ها و مجاهدتشان قدم‌های تاثیرگذاری در جهت پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برداشته‌اند، باشیم.

سرتیپ دوم عبدالله کیان نژاد افزود: تکریم ایثارگران، جانبازان و خانواده آنان جزو وظایف اصلی ماست.

وی افزود: ایثارگران، جانبازان، بازنشستگان و خانواده آنان همیشه به عنوان نماد ذخیره‌های تجربه و پشتیبان برای ما نظامیان هستند و آنان هیچ وقت ارتباطشان را با ما در راستای ارتقاء توان نظامی و دفاعی ما قطع نمی‌کنند.