دبیر نخستین جشنواره ملی روایت علوی با بیان اینکه امسال محور اصلی این رویداد، غدیر انقلاب است، گفت: این جشنواره یک سازوکار فرهنگی در حوزه امامت است و میکوشد هنر شیعی را بر پایه تحقیق و با رویکردی پایدار توسعه دهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین سید محمدجواد جلالی با اشاره به اینکه محور اصلی این رویداد «بازآفرینی نقش هنر امامت در جامعه امروز» است، گفت: هدف این رویداد، ایجاد هنری کارآمد و غیرتزئینی است که بتواند در روزآمدسازی هنر دینی نقشآفرین باشد.
دبیر نخستین جشنواره ملی روایت علوی با اشاره به اینکه طراحی این جشنواره تا دوره پانزدهم مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است، افزود: از این دوره به بعد، هر سال جشنواره با یک عنوان مشخص پیش خواهد رفت و امسال محور اصلی غدیر انقلاب است.
جلالی افزود: این جشنواره با هدف گسترش جریان هنر شیعی–انقلابی و تمرکز بر فضائل و آموزههای امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، تلاش دارد روایتهای هنری تازهای را بر پایه متون پژوهشی و محتوایی ارائه کند.
دبیر جشنواره تصریح کرد: در دوره نخست سه بخش اصلی شامل نقل و پردهخوانی، شعر و ادبیات، و لوح و نگارگری برگزار میشود.
او اصالت تاریخی در بخش نخست و روزآمدی در بخش شعر و ادبیات را از معیارهای مهم ارزیابی آثار دانست و افزود: توجه به هوش مصنوعی نیز از اولویتهای ما در این دوره است.
جلالی همچنین جشنواره «روایت علوی» را یک جشنواره «میدان و خیابان» توصیف کرد و گفت: تلاش کردهایم آثار هنرمندان در فضای عمومی و میان مردم دیده شود.
وی ابراز امیدواری کرد که از دوره سوم، حضور هنرمندان بینالمللی در این رویداد با هدف تبیین هنر امامت فراهم شود.
گفتنی است؛ نخستین جشنواره ملی روایت علوی با هدف ترویج هنر شیعی انقلابی و بازنمایی سیره و آموزههای امیرالمؤمنین (ع) در قالبهای هنری برگزار میشود.