معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: طرح احداث بزرگراه گیلانغرب بازارچه سومار، یک طرح بسیار مهم و تحول آفرین در زمینه توسعه تجاری و اقتصادی در غرب کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی گفت: بازارچه سومار نزدیک‌ترین مرز مبادلاتی ایران به بغداد است و با توجه به این موقیعت ممتاز طی این سال‌ها به تدریج تبدیل به یکی از گمرکات بسیار مهم کشور در مجاورت بخش عربی عراق شده است.

وی افزود: مرز سومار در سال ۱۴۰۴ پس از پرویزخان و خسروی، جایگاه سوم را در میان مرز‌های استان داشته است که نشان از اهمیت روز افزون این مرز دارد.

معاون عمرانی استاندار فقدان راه دسترسی مناسب را یکی از موانع مهم در توسعه بازارچه سومار توصیف کرد و گفت: در همین راستا مدیریت ارشد استان تکمیل و بهره‌برداری از پروژه بزرگراهی گیلانغرب _ سومار را اولوبت کاری خویش قرار داده است.

نجفی گفت: این بزرگراه یک طرح بسیار مهم و تحول آفرین در زمینه توسعه تجاری و اقتصادی در غرب کشور محسوب می‌شود و بستر‌های لازم برای ارتقای سومار به عنوان مهمترین مرز مبادلاتی غرب کشور فراهم می‌کند.