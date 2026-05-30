شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق برخی مشترکان استان سمنان در روز شنبه نهم خردادماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال میشود:
سمنان
کوی مدیران بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰
خیابان پونه یک و ۲ واقع در شهرک گلستان از ساعت ۸ تا ۱۱
خیابان مینا واقع در شهرک گلستان از ساعت ۱۱ تا ۱۳
خیابان قاصدک اول واقع در شهرک گلستان از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰
شاهرود
بلوار شهید دستغیب کوچه سوم محدوده تکیه بازار از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰
خیابان جوادیه (شهنما) کوچههای ۱۳ و ۱۵ از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
سرخه
روستای اسد آباد از ساعت ۹ تا ۱۲