به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال می‌شود:

سمنان

کوی مدیران بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰

خیابان پونه یک و ۲ واقع در شهرک گلستان از ساعت ۸ تا ۱۱

خیابان مینا واقع در شهرک گلستان از ساعت ۱۱ تا ۱۳

خیابان قاصدک اول واقع در شهرک گلستان از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰

شاهرود

بلوار شهید دستغیب کوچه سوم محدوده تکیه بازار از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰

خیابان جوادیه (شهنما) کوچه‌های ۱۳ و ۱۵ از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰

سرخه

روستای اسد آباد از ساعت ۹ تا ۱۲