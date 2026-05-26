به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، داود سعدزاده با بیان اینکه این جشنواره با هدف تبیین جایگاه واقعی تولیدکنندگان و قدردانی از نقش‌آفرینان عرصه اقتصاد ملی برگزار می‌شود گفت: تمام کارگاه‌های حقیقی و حقوقی فعال در سطح استان البرز، مشمول شرکت در این رقابت هستند و فرآیند ارزیابی در چهار سطح تخصصی انجام خواهد گرفت.

سعدزاده در تشریح جزئیات این سطوح بیان کرد: «کارفرمایان برگزیده بر اساس وسعت فعالیت در چهار گروه مجزا شامل "کارگاه‌های بیش از ۱۰۰ نفر بیمه‌شده"، "کارگاه‌های دارای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر"، "کارگاه‌های دارای ۶ تا ۴۹ نفر" و در نهایت "کارگاه‌های کوچک دارای ۱ تا ۵ نفر بیمه‌شده" مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا امکان رقابت عادلانه برای تمامی اصناف و صنایع فراهم باشد.»

مدیرکل تامین اجتماعی البرز با تاکید بر اینکه شاخص‌های انتخاب، ترکیبی از مسئولیت‌های اجتماعی و الزامات قانونی است، خاطرنشان کرد: «نهادینه کردن تولید کالا و خدمات ایرانی با رویکرد سرمایه‌گذاری برای تولید، ارتقای خودکفایی در برابر تحریم‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های دانش‌بنیان، از اولویت‌های اصلی انتخاب کارفرمایان است.»

وی حفظ اشتغال پایدار و افزایش تعداد بیمه‌شدگان (با مقایسه میانگین سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳)، ارسال به موقع لیست و پرداخت حق بیمه پیش از موعد مقرر، درج دستمزد و عناوین شغلی واقعی در لیست‌های ارسالی، رعایت استاندارد‌های ایمنی، بهداشتی و کاهش عوامل سخت و زیان‌آور در محیط کار، رعایت مفاد ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی (معاینات قبل از استخدام و دوره‌ای)، تعامل مثبت در فرآیند بازرسی‌های بیمه‌ای و نداشتن بدهی قطعی (یا پرداخت به موقع اقساط معوقه) به عنوان ملاک‌های دقیق داوری برشمرد.

مهلت و نحوه ثبت‌نام سعدزاده با دعوت از تمام کارآفرینان و مدیران صنایع استان برای حضور در این رویداد، تصریح کرد: «کارفرمایان متقاضی حداکثر تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه الکترونیکی پرس‌لاین، نسبت به ثبت‌نام برخط و شرکت در سیزدهمین جشنواره ملی و استانی انتخاب کارفرمایان برتر اقدام کنند.» شایان ذکر است برگزیدگان نهایی طی مراسمی رسمی با حضور مقامات عالی استان، معرفی و مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.