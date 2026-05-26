شناسایی و معرفی برترین ها در جشنواره ملی کارفرمایان نمونه
مدیرکل تامین اجتماعی استان البرز از آغاز فرآیند شناسایی و معرفی کارفرمایان برتر استان در سیزدهمین جشنواره ملی انتخاب کارفرمایان نمونه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
داود سعدزاده با بیان اینکه این جشنواره با هدف تبیین جایگاه واقعی تولیدکنندگان و قدردانی از نقشآفرینان عرصه اقتصاد ملی برگزار میشود گفت: تمام کارگاههای حقیقی و حقوقی فعال در سطح استان البرز، مشمول شرکت در این رقابت هستند و فرآیند ارزیابی در چهار سطح تخصصی انجام خواهد گرفت.
سعدزاده در تشریح جزئیات این سطوح بیان کرد: «کارفرمایان برگزیده بر اساس وسعت فعالیت در چهار گروه مجزا شامل "کارگاههای بیش از ۱۰۰ نفر بیمهشده"، "کارگاههای دارای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر"، "کارگاههای دارای ۶ تا ۴۹ نفر" و در نهایت "کارگاههای کوچک دارای ۱ تا ۵ نفر بیمهشده" مورد ارزیابی قرار میگیرند تا امکان رقابت عادلانه برای تمامی اصناف و صنایع فراهم باشد.»
مدیرکل تامین اجتماعی البرز با تاکید بر اینکه شاخصهای انتخاب، ترکیبی از مسئولیتهای اجتماعی و الزامات قانونی است، خاطرنشان کرد: «نهادینه کردن تولید کالا و خدمات ایرانی با رویکرد سرمایهگذاری برای تولید، ارتقای خودکفایی در برابر تحریمها و بهرهگیری از فناوریهای دانشبنیان، از اولویتهای اصلی انتخاب کارفرمایان است.»
وی حفظ اشتغال پایدار و افزایش تعداد بیمهشدگان (با مقایسه میانگین سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳)، ارسال به موقع لیست و پرداخت حق بیمه پیش از موعد مقرر، درج دستمزد و عناوین شغلی واقعی در لیستهای ارسالی، رعایت استانداردهای ایمنی، بهداشتی و کاهش عوامل سخت و زیانآور در محیط کار، رعایت مفاد ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی (معاینات قبل از استخدام و دورهای)، تعامل مثبت در فرآیند بازرسیهای بیمهای و نداشتن بدهی قطعی (یا پرداخت به موقع اقساط معوقه) به عنوان ملاکهای دقیق داوری برشمرد.
مهلت و نحوه ثبتنام سعدزاده با دعوت از تمام کارآفرینان و مدیران صنایع استان برای حضور در این رویداد، تصریح کرد: «کارفرمایان متقاضی حداکثر تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه الکترونیکی پرسلاین، نسبت به ثبتنام برخط و شرکت در سیزدهمین جشنواره ملی و استانی انتخاب کارفرمایان برتر اقدام کنند.» شایان ذکر است برگزیدگان نهایی طی مراسمی رسمی با حضور مقامات عالی استان، معرفی و مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.