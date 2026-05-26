رئیس جهاددانشگاهی بر توسعه همکاریهای مشترک در حوزه روایت پیشرفت و دستاوردهای کشور برای جوانان و اجرای برنامههای فرهنگی و دانشجویی تأکید کرد و نقش رسانهها را در امیدآفرینی و آگاهیبخشی به نسل جوان مهم و اثرگذار دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی منتظری با اشاره به شکلگیری نهضت انقلاب فرهنگی در کشور در دوم اردیبهشتماه ۱۳۵۹، به تشریح فضای دانشجویی آن دوران و حضور گروهکها در دانشگاهها پرداخت.
وی افزود: به فرمان امام خمینی (ره) و به منظور ساماندهی دانشگاهها در ۲۳ خردادماه ۱۳۵۹ ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل و موظف شد با برنامه ریزی مبتنی بر فرهنگ اسلامی، پیشرفت علمی کشور را رقم بزند.
منتظری با بیان اینکه گستره آموزش عالی، آموزش و پرورش و فرهنگ عمومی جامعه از وظایف اصلی این ستاد بود، افزود: جهاددانشگاهی به عنوان بازوی اجرایی این ستاد در ۱۶ مردادماه ۱۳۵۹ تشکیل شد تا اهداف و سیاستهای ستاد را در دانشگاهها اجرایی کند.
رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به فعالیتهای این نهاد پس از بازگشایی تدریجی دانشگاهها اظهار کرد: یکی از نخستین اقدامات جهاددانشگاهی، انتشار کتابهای مورد نیاز دانشجویان بود و اصولا در آن دوران، جهاددانشگاهی بازیگر اصلی حوزه فرهنگی دانشگاهها به شمار میرفت.
وی با اشاره به برگزاری بیش از ۱۵ مسابقه و جشنواره سراسری در حوزههایی همچون تئاتر، موسیقی، احکام، فن بیان و شعر و... گفت: بسیاری از چهرههای شاخص فرهنگی و هنری از مجرای همین برنامهها به جامعه معرفی شدند و این روند امروز نیز با برگزاری مسابقات کتاب و پایاننامه سال دانشجویی و مناظرات دانشجویی ادامه دارد.
منتظری همچنین به اقدامات جهاددانشگاهی در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: در ادامه با بلوغ فعالیتهای پژوهشی و فناورانه این نهاد، شاهد راهاندازی پژوهشکدهها و پژوهشگاههای متعددی بودیم که شاخصترین آنها پژوهشگاه رویان است، هرچند سایر مراکز پژوهشی و پژوهشکدههای این نهاد نیز دستاوردهای ارزشمندی دارند.
رئیس جهاددانشگاهی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب همواره از اصلیترین حامیان این نهاد بودهاند، اظهار کرد: ایشان بر نقش علمی و فرهنگی جهاددانشگاهی تأکید داشتهاند و فرمودهاند: «جهاددانشگاهی از جاهایی است که ما به آن امید داریم برای آینده علمی کشور»
وی تأکید کرد: این نهاد همواره شعار تبعیت از رهبری و حمایت از دولتها را سرلوحه خود قرار داده و در دولت چهاردهم نیز کمک به حل مسائل و مشکلات بر زمینمانده کشور را از مهمترین مأموریتهای خود میدانیم.
منتظری با اشاره به ضرورت تقویت هویت جهادی در این مجموعه گفت: جوهره و ماهیت انقلابی جهاددانشگاهی همچنان پابرجاست. این نهاد مشروعیت خود را از شورای عالی انقلاب فرهنگی دریافت میکند و از نظر اجرایی، نهادی عمومی و غیردولتی محسوب میشود.
وی با انتقاد از تحمیل برخی قوانین و دیوانسالاریهای بیرونی به جهاددانشگاهی تصریح کرد: مهمترین دارایی این نهاد، نیروی انسانی و اعضای آن هستند که به صورت شبکهای گسترده در سراسر کشور فعالیت میکنند.
رئیس جهاددانشگاهی همچنین به فعالیتهای جدید این نهاد در حوزههای کوانتوم و هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: سامانه «شهر دانشجو» نیز با هدف ارائه خدمات و ایجاد مزیتهای جدید برای دانشجویان راهاندازی شده است.